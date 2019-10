Szkodniki jesienne rzepaku ozimego cz. II

Rzepak ozimy, żeby wydał wysoki plon musi dobrze przezimować. Jednak jesienią narażony jest na uszkodzenia przez wiele szkodników, które powodują słabszy rozwój roślin, ich osłabienie i zwiększają podatność na przemarzanie. Poniżej omawiamy wybrane szkodniki rzepaku.

Chowacz galasówek, właściwe jego larwy uszkadzają jesienią rzepak ozimy. Objawem ich aktywności są beczułkowate narośla (galasy, fot. 2 z wydrążonymi chodnikami) na korzeniu głównym lub szyjce korzeniowej, niekiedy po kilka na jednej roślinie. Tak uszkodzone rośliny źle się rozwijają i są dość podatne na przemarzanie.

Gnatarz rzepakowiec to kolejny szkodnik, którego występowaniu i rozwojowi sprzyja ciepła i sucha jesień. Uszkodzenia powodują żarłoczne larwy. Młode (niewielkie, oliwkowozielonkawe przez co trudne do zauważenia) zeskrobują tkanki liścia, w czego efekcie powstają niewielkie okienka. Starsze (do 1,5 cm długości, czarnawe fot.1) zjadają tkanki między nerwami, a nawet w ostateczności także nerwy. Potrafią w ciągu kilku dni zniszczyć w ten sposób wszystkie roślin na plantacji. Po ogołoceniu z liści jednej rośliny przenoszą się na sąsiednią.

Miniarka kapuściana, właściwie aktywność jej larw przybiera bardzo charakterystyczne objawy w postaci nieregularnych, prześwitujących chodników wydrążonych pomiędzy obiema skórkami liścia (tzw. miny). Larwy wyjadając miękisz ograniczają znacznie powierzchnię asymilacyjną. Na młodszych roślinach mogą także drążyć korytarze w miękiszu łodyg. Zasiedlone rośliny żółkną i słabo rosną, a nawet mogą całkowicie zamierać.

Szkodniki glebowe (rolnice, drutowce, pędraki larwy leni) w ostatnich kilku sezonach są bardzo liczne i aktywne jesienią. Przyczyną tego są głównie coraz bardziej powszechne uproszczenia w uprawie. Wschodom rzepaku szczególnie zagrażają gąsienice rolnic, które mogą zjadać młode siewki w całości. W wyniku żerowania szkodników glebowych można zaobserwować placowe ubytki w zasiewie, tzw. łysiny, szczególnie od brzegów plantacji.

