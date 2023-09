Sześćdziesiątka, maszyny rolnicze, kosy spalinowe i wiele innych na przetargach AMW. Jakie ceny?

Tym razem na przetargach oddziałów regionalnych AMW pojawiło się kilka ofert potencjalnie interesujących z punktu widzenia rolników. Są to m.in. ciągnik, maszyny uprawowe czy kosy spalinowe.

Ciekawą propozycją bez wątpienia jest ursus C-360 z charakterystyczną obłą kabiną oferowany przez OR AMW w Zielonej Górze. Jego cena wywoławcza to 17 tys. zł:

Popularny ścinacz zielonek Z302/I ORKAN 2A to już ogłoszenie OR AMW z Krakowa. Maszynę z 1987 roku wyceniono na 3 tys. zł, jednak znajdziemy przy niej informację o zużytym wale napędowym.

Kolejną maszyną oferowaną przez OR AMW w Krakowie jest rozsiewacz nawozów i wapna RNW-3/N035. Pochodzi on z 1990 roku a jego cena wywoławcza to zaledwie 800 zł, jednak maszyna bez wątpienia kwalifikuje się do gruntownego remontu.

Grudziądzki 3-skibowy pług wydaje się być w o wiele lepszym stanie. Jego cena wywoławcza to 500 zł.

Kultywator zawieszany U417/1 wyceniono na 800 zł.

Nieco już skorodowana i wrośnięta brona zębowa zawieszana o wymiarach 3000 x 1700 x 600 mm to wyjściowo koszt na poziomie 600 zł.

Kos spalinowych w obecnej ofercie OR AMW w Krakowie jest co najmniej kilka, są to maszyny zarówno marki Husqvarna jak i Stihl. Dość konsekwentnie wyceniono je na 1200 zł/szt. Oto jedna z nich:

To tylko niektóre, naszym zdaniem najciekawsze oferty przetargowe oddziałów AMW. Więcej ofert oraz informacji uzyskać można na www.amw.com.pl.