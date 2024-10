Sześćdziesiątka i przyczepy na przetargu AMW. Jakie ceny?

Dziś zainteresowaliśmy się przetargiem Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze. A to z powodu sprzętu, którym potencjalnie mogą zainteresować się rolnicy.

Zaczynamy od Ursusa C-360. Ciągnik wyposażony jest w kabinę, a jego cena to 19 tys. zł. Oferowany egzemplarz wyprodukowano w 1986 roku i choć OR AMW nie informuje o stanie, to przynajmniej wizualnie jest on dobry. Przeglądając ogłoszenia tychże ciągników, wyjściowa cena proponowana przez AMW wydaje się dość atrakcyjna.

Kolejna interesująca propozycja to przyczepa D-46 (a więc niestety bez możliwości wywrotu) z 1981 roku. Wyceniono ją na 7 tys. zł. Przyczepa jest w dobrym, a ujawniająca się na niej korozja nie wygląda na głęboką, choć to okaże się dopiero przy oględzinach.

Kolejna ciekawa propozycja to przyczepa D-732. Jest to już wywrotka o ładowności 4 ton. Szczegółowe zdjęcia znajdujące się na stronie OR AMW w Zielonej Górze wskazują na jej dobry stan. Została ona wyprodukowana w 1986 roku i wyceniono ją na 14 tys. zł.

To tylko niektóre, naszym zdaniem najciekawsze oferty przetargowe Oddziału AMW. Więcej ofert oraz informacji uzyskać można na www.amw.com.pl.