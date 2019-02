Szczęśliwa siódemka Korbanka

W ofercie sprzedażowej firmy Korbanek są już ładowarki teleskopowe włoskiego producenta Faresin. Obydwie firmy podpisały właśnie umowę o współpracy. To już siódma umowa o współpracy zawarta w ciągu ostatniego roku przez Korbanka.

Bieżący rok okazał się być dla firmy Korbanek bardzo pracowity i obfity w umowy dealerskie. Po ogłoszeniu zakończenia współpracy z grupą AGCO, Faresin jest już siódmą nową marką wprowadzoną do oferty sprzedażowej w ciągu roku. Podczas konferencji prasowej, którą polski dealer zorganizował w swojej siedzibie w Tarnowie Podgórnym 07.08 br., Sante Faresin – właściciel Faresin Industries i Paweł Korbanek – właściciel Korbanek sp. z o.o. przedstawili wspólne wizje współpracy i strategie rozwoju.

– Nawiązaliśmy współpracę z firmą Faresin. Nie robiliśmy tego w pośpiechu, rozważaliśmy kilka ofert, różne modele i marki były brane pod uwagę. Po poznaniu rodziny Faresin i ich oferty zdecydowaliśmy, że to będzie najlepszy wybór – mówił Paweł Korbanek. – Zależało nam na dostawcy, który produkuje nowoczesne maszyny i ma ambicje ciągle je ulepszać. Rodzina Faresin spełnia te oczekiwania – kontynuował.

Faresin Industries jest firmą rodzinną, która powstała w 1973 roku. Przez pierwszych 17 lat firma była podwykonawcą i dostawcą maszyn, a od 30 lat sama je projektuje i produkuje. Aktualnie włoski producent zatrudnia 160 osób. – Jesteśmy firmą, która od 30 lat inwestuje w rozwój, mamy bardzo duży dział projektowy i techniczny. Każdego roku staramy się wyprodukować coś nowego odpowiadającego na potrzeby rynku – mówił Sante Faresin. – Jesteśmy firmą, która ciągle bada, poszukuje, ewoluuje – dodał.

Faresin specjalizuje się w trzech obszarach: ładowarki teleskopowe, wozy paszowe i urządzenia do analizy. Podpisana umowa o współpracy dotyczy wprowadzenia na rynek polski ładowarek teleskopowych.

– W ofercie będziemy mieli 5 serii i 16 modeli. Seria Small to jeden model w dwóch wersjach wyposażenia. Dedykowany do pracy w niskich budynkach, 2,2 t / 6 m – wyjaśniał Robert Kamiński, manager produktu w firmie Korbanek, specjalista do spraw ładowarek teleskopowych. – Kolejną jest seria Compact, maszyny niespotykane dotychczas w naszej ofercie 2,10 na 2,10 m. Mają 4 wersje wyposażenia, z różnymi mocami silnika, różnymi wydajnościami przekładni oraz różnym uciągiem – kontynuował.

Kolejne serie to: Middle, w skład której wchodzi 8 modeli o udźwigu od 3t do 4,5 t i od 7 do 11 m, Heavy Duty – maszyny o udźwigu od 5 do 7 t i od 8 do 11 m oraz seria Big z przeznaczeniem bardziej dla budownictwa.

Jakie korzyści płyną dla rolnika z wprowadzenia Faresin do oferty produktowej? – Przede wszystkim nasi klienci będą mogli mieć o jeden rodzaj maszyny więcej. Dla rolników jest istotne, aby dealer, który ich obsługuje, robił to kompleksowo. Rolnicy znający dany serwis, jego rzetelność i jakość chcą mieć u zaufanego dystrybutora dostęp do produktów, których potrzebują. Kolejną korzyścią jest konkurencyjność ceny produktu, który jest na oczekiwanym poziomie – argumentował Paweł Korbanek.

Podczas konferencji, można było zobaczyć i przetestować cztery modele serii Small, Compact, Middle i Heavy, które są już dostępne w Tarnowie Podgórnym. Wszyscy zainteresowani będą mogli je również obejrzeć podczas zbliżających się targów Agro Show w Bednarach.

Autor: Wioletta Dziedzic