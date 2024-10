Szanse na ruch w górę cały czas są: Ceny bydła na koniec października 2024

Ostatni tydzień października nie przynosi zbyt wielkich ruchów w cennikach firm skupowych, jednak ogólna sytuacja na rynkach daje nadzieję na ruch w górę. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 31.10.2024?

Na rynku cały czas widoczne jest duże zapotrzebowanie na żywiec wołowy. Dodając do tego nieco wyższy kurs euro nie ma większego pola na obniżki cen. Widzimy pewną stabilizację, choć należy zauważyć, że w obliczu cały czas występujących niedoborów żywca wołowego może ona przerodzić się w nieco większe korekty w górę.

Wciąż tendencja zwyżkowa

Trend wzrostowy na krajowym rynku obserwujemy od mniej więcej połowy września, co potwierdzają publikowane z pewnym opóźnieniem dane Ministerstwa Rolnictwa. Pokazują one, że w okresie od 14 do 20 października za bydło rzeźne rolnicy uzyskiwali przeciętnie 10,34 zł/kg, czyli o 1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i o 3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, a porównując rok do roku ceny były wyższe o 4 proc.

Umowa z Mercosur zagrożeniem dla hodowców

Cały czas jednak nad zarówno krajowym jak i europejskim rynkiem wołowiny wisi zagrożenie ze strony umowy UE z krajami Mercosur, w ramach której do Europy wedle różnych doniesień mogłoby trafić nawet 100 tys. ton wołowiny, której koszty produkcji są sporo niższe niż na Starym Kontynencie. Jednakże na chwilę obecną sytuacja odnośnie cen wygląda względnie dobrze.

Ceny na dzień 31.10.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,9 – 13,8 zł netto/kg

– jałówki 7,3 -13,2 zł netto/kg

– krowy 4,5 – 10,6 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,5 – 22 zł netto/kg

– jałówki 17 – 21,6 zł netto/kg

– krowy 13- 20 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.