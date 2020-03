Szansa na dofinansowanie dla rolników poniżej 40 roku życia – trwa nabór wniosków do programu Młody Rolnik 2020

Marka STEYR, oferująca komfort i jakość w wersji premium, jest również synonimem, niebywałej na rynku maszyn rolniczych, nowoczesności. Przełomowe technologie, nietuzinkowe rozwiązania, a także niezawodność, to tylko kilka powodów, dla których zyskała szerokie grono zwolenników na całym świecie. Dziś marka STEYR zwraca się także do młodych rolników, by razem z nimi kształtować przyszłość rolnictwa w Polsce.

Nowy rok otwiera zupełnie nowe możliwości, przed młodymi rolnikami

z całej Polski. Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie z programu Młody Rolnik 2020. Wsparcie otrzymają zakwalifikowani beneficjenci, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia. W tym roku wynosi ono aż do 150 tys. zł.

Rolnictwo to trudna sztuka, a Ci którzy ją realizują zmagają się z wieloma przeciwnościami. To właśnie dlatego marka STEYR od lat proponuje rozwiązania, które maksymalizują komfort i wydajność pracy w gospodarstwie. „Zapewniając najwyższą jakość, chcemy wspierać tych, którzy otwierają nową przyszłość rolnictwa w Polsce. Młodzi rolnicy to nasi biznesowi partnerzy, którym przyświeca ta sama idea. Stawiamy na nowoczesność, innowacje i nieustający rozwój – to, dlatego tak dobrze rozumiemy się z młodym pokoleniem. Chcemy nie tylko mówić do nich, ale także być ich głosem, zapewniając rozwiązania, które codziennie będą przybliżać rolników do zamierzonych celów biznesowych”, podkreśla Alicja Dominiak-Olenderek, STEYR Brand Communications Manager Poland.

Program Młody Rolnik to szansa na udaną inwestycję w przyszłość, a także realizację wysoko postawionych celów. Wsparcie finansowe to cenna pomoc dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rolnictwem, a także zachęta do podjęcia wyzwania jakim jest samodzielne prowadzenie gospodarstwa.

Komunikat prasowy STEYR