Sytuacja na krajowym rynku rzepaku wygląda coraz gorzej: Ceny rzepaku 17.10.2023

Sytuacja na krajowym rynku rzepaku staje się coraz trudniejsza. Próżno szukać już ofert przewyższających barierę 1800 złotych za tonę. A jeszcze 2 tygodnie temu za tonę rzepaku można było otrzymać maksymalnie 1990 zł…

W porównaniu do zestawienia sprzed tygodnia maksymalna stawka za rzepak spadła o 35 zł/t. Jeszcze gorszą informacją jest to, że większość podmiotów obniżyła ceny i to zwykle o ponad 50 zł/t.

Umowy na warunkach krajowych. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenia poniżej 40 proc. Ceny netto w zł/t za standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9 proc., zanieczyszczenia 2 proc., zaolejenie 40 proc.:

ADM Czernin – 1780 (1725*) listopad, 1800 (1745*) grudzień, magazyn kupującego

ADM Szamotuły – 1780 (1725*) listopad, 1800 (1745*) grudzień, magazyn kupującego

Agrolok Osiek – 1750 październik, magazyn kupującego

Agrolok Ujście – 1770 październik, magazyn kupującego

Bielmar – 1770 październik, 1780 listopad, magazyn kupującego

Bunge (magazyn Brzeg, Kruszwica) – 1695 (1665*) październik, 1705 (1675*) listopad, 1720 (1685*) grudzień, magazyn kupującego

Grupa Wilmar – 1740 październik, magazyn kupującego

Komagra (Kosów Lacki) – 1695 listopad, magazyn kupującego

Komagra (Magazyny własne) – 1630 październik, magazyn kupującego

Komagra (Tychy) – 1765 październik, listopad 1785, magazyn kupującego

Komagra (Magazyny zew.) – 1540 październik, magazyn kupującego

ZT Bodaczów – Viterra – 1720 (1650*) listopad, 1730 (1660*) grudzień, magazyn kupującego bez dopłat

Agrii Polska – 1700-1780 (1600-1700*) październik, listopad, grudzień, w zależności od regionu

Agro-Mat – 1700 październik, magazyn kupującego

Agro As – 1750 (1680*) listopad, 1760 (1690*) grudzień, magazyn kupującego

Chemirol – 1760 (1700*) październik, magazyn kupującego

Legenda: *- warunki niemieckie

