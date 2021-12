System RSM Ok ID firmy Rostelmash obudzi zasypiającego operatora

Systemy monitorowania zmęczenia i uwagi kierowcy są już od jakiegoś czasu obecne w samochodach, jednak w maszynach rolniczych ich dotychczas nie było. Aż do teraz, kiedy to rosyjska firma Rostelmash z pomocą systemu Ok ID będzie je wprowadzać do swoich maszyn, co nie uszło uwadze jury targów Agritechnica, które nagrodziło to rozwiązanie srebrnym medalem.

Monotonna praca na polu jest męcząca; jednocześnie długie dni robocze są nieodłączną częścią pracy, zwłaszcza w okresie żniw. Szczególnie poważne mogą być konsekwencje przyśniecia kierowcy za kierownicą traktora lub kombajnu. Nawet jeśli trwa to tylko kilka sekund, konsekwencje zasypiania w rolnictwie są zróżnicowane i poważne i sięgają od uszkodzonych i niesprawnych maszyn po ofiary śmiertelne.

Systemy ostrzegania przed sennością lub systemy wspomagania uwagi są już od jakiegoś czasu dostępne w sektorze samochodów osobowych. Rostselmash podchwycił to podejście, przeniósł je do sektora rolniczego i intensywnie rozwinął systemy do użytku rolniczego.

RSM Ok ID stale podejmuje inteligentne monitorowanie stanu kierowcy i w przypadku wykrycia oznak senności lub innych zmian stanu natychmiast powiadamia kierowcę głośnym sygnałem dźwiękowym i zatrzymuje maszynę, aby uniknąć tragicznych konsekwencji. Dodatkowo system automatycznie generuje komunikat do systemu zarządzania gospodarstwem Agrotronic.

Źrenice operatora, mruganie, pozycja głowy i puls są stale monitorowane za pomocą kamery w celu rozpoznawania senności. System rozpoznaje zatem typowe oznaki senności: częste mruganie, patrzenie w dół lub zamykanie oczu na dłużej niż trzy sekundy, spadek tętna oraz ziewanie i tarcie oczu. Ponieważ system RSM Ok ID jest połączony z ISOBUS maszyny, jest w stanie aktywnie zatrzymać pojazd. Umożliwia to zapobieganie możliwym wypadkom.