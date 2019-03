Świńska górka

Hodowcy trzody chlewnej nie mają powodów do narzekań. W lipcu 2017 r. średnia cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 5,53 zł/kg i była o 3,3% niższa w porównaniu do czerwca 2017 r. (5,72 zł/kg). W okresie 31.07 – 06.08.2017 r. cena zakupu żywca wieprzowego wyniosła 5,47 zł/kg i w stosunku do tygodnia poprzedniego wzrosła o 5 groszy (0,9%), a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (5,34 zł/kg) cena była wyższa o 2,5%.

– Przewiduje się, że z uwagi na sezonowe zmiany relacji podaży do popytu, w trzecim kwartale 2017 r. utrzyma się wzrost cen trzody chlewnej. We wrześniu ceny żywca wieprzowego w Polsce mogą być o 4–10% wyższe niż przed rokiem. W czwartym kwartale ceny ulegną sezonowemu obniżeniu, ale przy utrzymującym się popycie zagranicznym w grudniu br. mogą być o 1–9% wyższe niż rok wcześniej, pomimo wzrostu krajowej produkcji – informuje Agencja Rynku Rolnego.

Poprawa relacji cen żywca wieprzowego do cen pasz przyczyniła się do wzrostu krajowego pogłowia świń. Na początku marca 2017 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce według Głównego Urzędu Statystycznego liczyło 11,3 mln sztuk, o 7,6% (o 797 tys. sztuk) więcej niż przed rokiem. W odniesieniu do marca 2016 r. wzrost liczebności nastąpił we wszystkich grupach produkcyjno-użytkowych oprócz prosiąt, których pogłowie spadło o 0,9%.

Najbardziej wzrosło pogłowie tuczników (o 11,6%) i warchlaków (o 10,2%). Loch było o 6,3% więcej, w tym loch prośnych – o 7,7% więcej. Wzrost liczebności stada macior prośnych i warchlaków pozwala przypuszczać, że w kolejnych miesiącach 2017 r. nastąpi dalszy wzrost pogłowia świń.

Źródło: ARR