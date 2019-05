Świnie w dobrej cenie

Dawno nie widziałem tak zadowolonych hodowców świń jak podczas IV edycji Festynu Wieprzowiny, który odbył się 19 maja w Grabicy w powiecie piotrkowskim, gdzie znajduje się największe skupienie producentów trzody chlewnej w łódzkim. A jest się z czego cieszyć, ponieważ obecnie odnotowujemy największy od kilkunastu lat wzrost cen wieprzowiny na polskim rynku.

Obecnie w punktach skupu za kilogram żywca płaci się od 4 złotych 50 groszy do 6 złotych 20 groszy . W klasie S minimalna cena wynosi 6 złotych 85 groszy za kilogram a maksymalna 7 złotych 50 groszy. W klasie E punkty skupu płacą za kilogram od 6 złotych 65 groszy do 7 złotych 24 groszy. W klasie U kilogram żywca kosztuje od 6 złotych 10 groszy do 7 złotych 40 groszy, a w klasie R producenci żywca wieprzowego mogą za kilogram żywca uzyskać cenę od 5 złotych 20 groszy do 6 złotych 41 groszy.

Ceny w tych kategoriach uzależnione są od wielkości oraz mięsności odstawionej partii zwierząt.

Źródło: KOWR