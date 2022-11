Światowy popyt na pszenicę ma w ciągu dekady wzrosnąć o 11 procent

Według raportu Perspektywy dla rolnictwa na lata 2022-2031 opracowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wespół z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) światowe zapotrzebowanie na pszenicę w ciągu dekady ma wzrosnąć o 11 proc.

Zasadniczo są trzy kwestie, które spowodują wzrost zapotrzebowania na pszenicę; pierwszy z nich to wzrost światowej populacji o 800 mln, a więc średnio o 0,9 proc. rocznie. Kolejna kwestia to zwiększające się zapotrzebowanie na pszenicę paszową przede wszystkim w Azji, gdzie spożycie mięsa jest coraz większe. Trzecia kwestia to zapotrzebowanie na produkcję biopaliw; bezpośrednio, ponieważ pszenica będzie źródłem etanolu i pośrednio ze względu na wykorzystywanie innych źródeł do produkcji biopaliw.

Za ponad połowę wzrostu zapotrzebowania na pszenicę będą odpowiadały zaledwie 4 kraje: Indie, Chiny, Pakistan i Egipt. Wysoki wzrost zapotrzebowania przewidywany jest także dla Nigerii (+29 proc.), Etiopii (+22 proc.), Wietnamu (+21 proc.), Indonezji (+17 proc.) oraz Filipin (+19 proc.).

Z prognozami należy jednak uważać.

– Inwazja Rosji na Ukrainę pokazuje, jak nieoczekiwane zdarzenia mogą spowodować znaczne zakłócenia w produkcji i handlu. Potencjał trwających konfliktów i wzrost kosztów produkcji, zwłaszcza nawozów, może w krótkim okresie wpłynąć na produkcję – stwierdzają w raporcie analitycy.