Światowy lider wprowadza w Polsce nową markę produktów

10 maja w Warszawie w hotelu Novotel Warszawa Centrum odbyło się spotkanie prasowe firmy Texaco Delo, światowego lidera inaugurującego na polski rynek markę olejów i smarów, przetestowanych i używanych przez Lisę Kelly, gwiazdę „Ice Road Truckers”.

Delo jest marką z długą historią, która rozpoczęła się od wprowadzenia w 1953 roku pierwszego na świecie oleju wielosezonowego. Od tego czasu Delo nieustannie udoskonala swoje produkty, w tym pierwszy na świecie olej do wysoko obciążonych silników spełniający specyfikację dla olejów o wydłużonych przebiegach API CH-4.

Texaco Delo wprowadza w Polsce nową markę produktów komercyjnych i przemysłowych Chevron Lubricants. Zaliczają się do nich m.in: oleje do silników wysoko obciążonych- przetestowane i używane w ekstremalnych warunkach. Gamę produktów tworzą oleje silnikowe do pojazdów drogowych i poza drogowych, oleje do układów przeniesienia napędu, oleje do przekładni głównych, smary oraz płyny do chłodnic o wydłużonej żywotności.

„Nasza najnowsza seria produktów związana jest przede wszystkim ze zwiększeniem oszczędności paliwa i zwiększeniem skuteczności smarowania „– mówił podczas konferencji Shown Whitacre senior Staff engineer Chevron.”

Produkty Delo przeznaczone są do pojazdów mocno obciążonych wykorzystywanych we wszystkich najważniejszych gałęziach przemysłu, w tym w transporcie, logistyce, górnictwie oraz rolnictwie. Dobrany skład i rygorystyczne testy sprawiają, że produkty te spełniają rosnące stale wymagania eksploatacyjne dotyczące trwałości i niezawodności.

Więcej informacji na temat produktów i ich wprowadzenia na rynek na stronie

www.texacopolska.pl

Wioletta Dziedzic