20 grudnia 2017 roku na sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku uchwalono, że 20 maja będzie obchodzony jako Światowy Dzień Pszczoły.

Jest to efekt trzyletnich starań Słoweńskiego Związku Pszczelarzy przy poparciu innych organizacji pszczelarskich na świecie.

– Wierzę, że wszyscy zgadzają się z tym, że każdy człowiek na tej planecie zasługuje na codziennie spożywanie posiłku, każdego dnia musimy produkować więcej i więcej, każdego dnia to jedzenie zależy od zapylaczy, przede wszystkim od pszczół. Mówienie o zmniejszeniu globalnego głodu bez zapewnienia warunków dla istnienia pszczół i innych zapylaczy, to puste słowa. Dlatego 20 maja to nie tylko jest Dzień Pszczół, wierzę, że będzie to ruch na całym świecie dla zielonej planety, ruch dla dostarczania żywności dla świata. Konieczne jest, aby w końcu przejść od słów do czynów, aby powstrzymać zmiany klimatu, w ramach odpowiedzialności człowieka, aby zmniejszyć zużycie wszystkich rodzajów szkodliwych pestycydów, więcej inwestować w rozwój zrównoważonych środków do zwalczania różnych szkodników i chorób, które niszczą pszczoły – mówi Boštjan Noč, prezydent Słoweńskiego Związku Pszczelarzy.

– Zastanówmy się jak my razem z pszczołami, możemy doprowadzić do czystego i zdrowego środowiska – przyjaznego dla pszczół i ludzi. Wszyscy tego chcemy. Pszczołom należy zapewnić takie środowisko, aby mogły przeżyć i wykonać swoją podstawową misję – zapylanie! Dlatego też, oprócz podnoszenia świadomości na temat znaczenia pszczół i innych zapylaczy, Światowy Dzień Pszczół jest także projektem ochrony naszej planety. Pszczoła jest prawdziwym wskaźnikiem czystości środowiska, ponieważ ona pierwsza czuje zmiany w środowisku. Konieczne jest postrzegane pszczoły, jako prawdziwego naturalnego „ekologa”. Najwyższy czas, abyśmy ich wysłuchali, zwłaszcza ci, którzy decydują, ci, którzy przewodzą światu – dodaje Boštjan Noč.



Źródło: PZP