Światowe ceny nawozów wystrzeliły w górę

Wojna w Ukrainie bardzo mocno wpływa na ceny nawozów, których znaczącym producentem jest też Rosja i Białoruś. Na chwilę obecną można powiedzieć, że ceny gwałtownie wystrzeliły w górę.

Josh Linville, który jest dyrektorem ds. nawozów w firmie StoneX (firma świadcząca usługi finansowe ale również fizyczną dostawę towarów, m.in. nawozów), informuje na Tweeterze we wpisie z 2 marca br. o gwałtownych wzrostach cen nawozów. Mocznik wzrósł do 700 dolarów za tonę, roztwór saletrzano-mocznikowy do 600 dolarów, a fosforan amonu do 900 dolarów.

NOLA #urea closing in on $700 NOLA #UAN closing in on $600 NOLA #DAP closing in on $900

W nieco wcześniejszym wpisie z tego samego dnia informuje z kolei o gwałtownym skoku egipskiego mocznika, który tylko przez jeden dzień wzrósł o blisko 27 USD na tonie do nawet 827 USD/t.

Egypt #urea producers have sold physical anywhere from $820 – $827 overnight vs last done yesterday at $800.

I want to keep the mystery alive so I'll let you decide if that is bullish or bearish global urea values!!!!!!

— Josh Linville (@JLinvilleFert) March 2, 2022