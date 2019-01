Suszenie ziarna

Konieczność dosuszania ziarna po zbiorze kombajnem wynika z faktu, że zawiera ono zbyt dużo wody w wyniku czego podczas przechowywania może się przegrzewać oraz pleśnieć. Niezbędnym więc wyposażaniem gospodarstw produkujących nasiona zbóż i kukurydzy są suszarnie ziarna. Popularnym rozwiązaniem dla mniejszych obszarowo gospodarstw są suszarnie porcjowe dostępne zarówno w wersji stacjonarnej jak i mobilnej o zróżnicowanej wydajności suszenia co pozwala dobrać suszarnię do wielkości produkcji ziarna w gospodarstwie. Polscy rolnicy mają do wyboru produkty krajowe lub zagraniczne.

Suszenie porcjowe

Suszarnie porcjowe są przeznaczone do suszenia nasion wszystkich rodzajów zbóż, rzepaku, kukurydzy i słonecznika. Proces suszenia ziarna w tych maszynach odbywa się partiami. Gama produktowa suszarni porcjowych obejmuje modele w wersji stacjonarnej jak i mobilnej.

Suszarnie stacjonarne produkuje m.in. firma AG Projekt, Agrosec, Araj Realizacje, Agremo Brzeg, Feerum, POLnet, Tornum. Mobilne maszyny są dostępne w ofercie takich firm jak: Agrimec, Dozamech, Drzewicz, Mecmar, Pedrotii, Riela (firma ta oferuje także maszyny stacjonarne).

Suszarnie porcjowe stacjonarne i mobilne różnią się budową. W pierwszych z nich komora w której odbywa się suszenie jest wykonana z nierdzewnej, ocynkowanej blachy wysokiej jakości. Wewnątrz komory znajdują się kaskady (daszki) wlotowe i wylotowe przez które dostaje się i wydostaje powietrze. Natomiast w suszarniach mobilnych ściany komory suszącej wykonane są z przypominającej sito blachy z otworami. W tychże maszynach wewnątrz komory suszenia znajduje się dodatkowa komora do której jest tłoczone powietrze ogrzane a potem chłodne. Z niej dopiero ogrzane lub chłodne powietrze przechodzi do komory głównej. W mobilnych suszarniach zasilanie wentylatorów czy podajników ślimakowych służących do załadunku i rozładunku ziarna może się odbywać poprzez WOM ciągnika lub z tradycyjnej sieci elektrycznej. Urządzenia w stacjonarnych maszynach są zasilane elektrycznie.

Proces suszenia w suszarni porcjowej przebiega w czterech etapach. W pierwszym z nich kolumna suszarni jest napełniana za pomocą kosza zasypowego. W komorze leja zsypowego umieszczone są czujniki wypełnienia ziarnem, które uruchamiają proces rotacji ziarna w cyklicznych odstępach czasowych. Następną czynnością jest suszenie podczas którego ma miejsce ruch ziarna w kolumnie suszarni do momentu uzyskania żądanej wilgotności. Ciepłe powietrze jest wytwarzane przez palnik, który zależnie od modelu i typu suszarni jest zasilany gazem ziemnym lub płynnym (propan), olejem opałowym czy też biomasą (np. słoma). Suszenie odbywa się poprzez przedmuchiwanie strumienia ciepłego powietrza przez warstwę ziarna. Ruch powietrza jest wywołany pracą wentylatora. Po osiągnięciu zamierzonego celu suszenia jest uruchamiany tryb chłodzenia. Wtedy to przez ziarno przepływa zimne powietrze obniżając jego temperaturę prawie do temperatury otoczenia. Po tym etapie następuje opróżnienie kolumny suszenia ziarna.

W suszarniach stacjonarnych o ruchu porcjowym ziarno przeznaczone do suszenia jest podawane z góry zaś suche odbierane z dołu. W suszarniach mobilnych cyrkulacja ziarna w komorze suszenia odbywa się poprzez ślimak środkowy, który powoduje, że jest ono wynoszone na górę po czym wpada do komory suszącej i tak krąży w obiegu. Rozładunek tego typu suszarni odbywa się poprzez podawanie ziarna przenośnikiem ślimakowym do góry a następnie wyładunek poprzez rynnę zasypową.

Standardowym wyposażeniem obu rodzajów suszarni jest szafa sterująca umożliwiająca włączanie/wyłączanie silników wchodzących w skład maszyn, wentylatora oraz palnika. Urządzenie sterujące umożliwia także monitorowanie i regulację temperatury. Dodatkowo suszarnie mogą być doposażone w separator zanieczyszczeń lekkich z cyklonem. Rozwiązanie zapewnia niemal całkowite wyeliminowanie pylenia z suszarni.

Z suszarnią porcjową, zarówno stacjonarną, jak i mobilną może być sprzęgana kolumna chłodnicza. W takim zestawieniu etap chłodzenia ziarna nie odbywa się już w suszarni. Bezpośrednio po procesie suszenia ziarno jest przesypywane do kolumny chłodniczej. Natomiast suszarnia zasypywana jest kolejną porcją mokrego ziarna. Rozwiązania pozwala zwiększyć wydajność suszenia nawet o 30%. Ciepłe powietrze z kolumny chłodniczej jest przekierowywane do suszarni, co pozwala odzyskać do 30% energii.

Dr inż. Jacek Skudlarski