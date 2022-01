Susza w Ameryce Południowej może wpłynąć na wzrost cen soi

Popyt na soję z USA w 2022 r. prawdopodobnie otrzyma wsparcie z powodu przedłużającej się suszy u największych rywali – Brazylii i Argentyny – mówią analitycy S&P Global Platts, co może wpłynąć na ceny również w nadchodzących miesiącach.

Analitycy twierdzą, że z każdym spadkiem produkcji soi w Brazylii o 1 mln ton w sezonie 2021-22 (wrzesień-sierpień) popyt eksportowy na soję z USA może potencjalnie wzrosnąć o równowartość 1 mln ton.

Główne agencje rolnicze i firmy konsultingowe już zaczęły obcinać swoje prognozy dotyczące produkcji brazylijskiej soi w sezonie 2021-22, ponieważ południowe stany kraju nadal znajdują się pod presją z powodu silnej suszy trwającej od listopada.

Podczas gdy amerykański departament rolnictwa obniżył oczekiwania dotyczące produkcji soi w Brazylii w sezonie 2021-22 o 5 mln ton w stosunku do poprzednich szacunków do 139 mln ton, w swoich najnowszych szacunkach podaży i popytu w rolnictwie, brazylijska krajowa firma dostarczająca produkty rolne Conab również zmniejszyła swoje prognozy o 2 mln ton do 140,5 mln ton.

Pomimo cięć, jeśli zastosujemy się do najnowszych prognoz dotyczących produkcji, zarówno Conab, jak i USDA, Brazylia jest nadal na dobrej drodze do uzyskania rekordowych plonów soi, które będą również o co najmniej 2,5 miliona ton wyższe niż ubiegłoroczny rekord 138 mln ton.

Jednak niektórzy lokalni analitycy nie są przekonani, że Brazylia zbierze tak duże plony w obliczu przedłużającej się suszy w południowym regionie tego kraju i uważają, że USDA i Conab nie doceniły suszy. Niektóre firmy konsultingowe z siedzibą w Brazylii faktycznie obniżyły swoje oczekiwania nawet o 12 milionów ton w styczniu.

AgRural z siedzibą w Kurytybie spodziewa się produkcji brazylijskiej soi w sezonie 2021-22 na poziomie 133,4 mln ton, co oznacza spadek o 11,3 mln ton w porównaniu z poprzednimi szacunkami, podczas gdy Safras & Mercado z siedzibą w Porto Alegre zmniejszyło swoje oczekiwania o 12,4 mln ton do 132,3 mln ton.

Sytuacja w Argentynie również nie jest idealna, ponieważ od listopada prawie cały kraj ogarnęła susza. W rezultacie warunki upraw soi w kraju drastycznie się pogorszyły w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Chociaż w ostatnich dniach w Argentynie pojawiły się opady, prognozy długoterminowe sygnalizują powrót suszy w lutym. W rezultacie istnieje bardzo wyraźna możliwość znacznych cięć w prognozowanej produkcji soi w Argentynie na sezon 2021-22 w związku z gwałtownie pogarszającą się jakością upraw.

Według prognozy na początku sezonu na ponad 50 mln ton, argentyńska produkcja soi może spaść nawet do 40 mln ton, jeśli susza nie osłabnie w nadchodzących tygodniach, powiedział lokalny analityk rolny.

Według danych USDA zarówno Brazylia, jak i Argentyna odpowiadały za prawie 50 proc. całkowitej światowej podaży soi w sezonie 2020-21.