Susza rolnicza w Polsce – największe zagrożenie w uprawach rzepaku i rzepiku

W okresie od 11 maj do 10 lipca Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terenie 14 województw (lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, kujawsko – pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego)

Susza notowana jest w uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych , truskawek, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych , tytoniu, buraka cukrowego, ziemniaka i chmielu.

Jak podaje IUNG największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1333 gminach Polski (53,82% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost wystąpienia suszy w tych uprawach o 115 gmin. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 30,13% gruntów ornych.

– W pierwszej dekadzie lipca opady były bardzo zróżnicowane. W północnej części wynosiły od 15 do nawet ponad 50 mm. Natomiast w części środkowej od 5 do 15 mm a w południowych obszarach kraju nawet poniżej 5mm. W ostatnich okresach sześciodekadowych szczególnie duży niedobór wody wystąpił w szerokim pasie Polski środkowej. Deficyt wody w obecnym okresie dla roślin uprawnych powiększył się na tym obszarze od 10 do 20 mm. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost liczby gmin z suszą w ośmiu uprawach: rzepaku i rzepiku, warzyw gruntowych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, tytoniu, buraka cukrowego, chmielu i ziemniaka. W pozostałych monitorowanych uprawach wystąpiło obniżenie liczby gmin z suszą. Suszą objęte są wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw – informuje prof. dr hab. Wiesław Aleksander Oleszek, dyrektor IUNG – PIB w Puławach.

Opracował: Krzesimir Drozd

Źródło: IUNG – PIB