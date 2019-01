Susza rolnicza w Polsce – aktualny raport IUNG

W ocenie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławach susza rolnicza nadal występuje na terenie całej Polski wśród wszystkich monitorowanych upraw.

W piątym okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano w 13 województwach, w 4 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę notowano w 1437 gminach tj. w 57,99% gmin kraju na powierzchni 40,28% gruntów ornych. Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim. Objętych suszą jest od 67,07 do 81,89% gruntów ornych tych województw.

Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż ozimych, którą notowano w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Suszę notowano w 1227 gminach tj. w 49,52% gmin kraju na powierzchni 28,95% gruntów ornych.

Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą notowano również wśród upraw roślin bobowatych. Odnotowano ją w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Suszę notowano w 1890 gminach tj. 76,27% gmin kraju na powierzchni 47,21% gruntów ornych.

Duże zagrożenie suszą rolniczą notowano też w uprawach krzewów owocowych, którą notowano w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 1153 gminach tj. w 46,53% gmin kraju na powierzchni 28,60% gruntów ornych.

W tym okresie raportowania odnotowano kolejny już raz suszę rolniczą w uprawach rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach notowano w 11 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 1063 gminach tj. w 42,90% gmin Polski, na powierzchni 17,82% gruntów ornych. W województwie zachodniopomorskim i podlaskim odnotowano ją we wszystkich gminach.

Największy udział gleb z suszą w tych uprawach notowano w woj. zachodniopomorskim i pomorskim.

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało w dalszym ciągu wśród upraw truskawek, którą notowano w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w 1002 gminach tj. w 40,44% gmin kraju na powierzchni 22,40% gruntów ornych.

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało także w uprawach tytoniu, notowano ją w 10 województwach, w woj. zachodniopomorskim w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 866 gminach tj. w34,95% gmin kraju na powierzchni 20,76% gruntów ornych.

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw warzyw gruntowych, notowano ją w 9 województwach. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 826 gminach tj. w 33,33% gmin kraju na powierzchni 16,31% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w uprawach warzyw gruntowych w woj.: pomorskim (55,60% gruntów ornych województwa).

W tym okresie raportowania również odnotowano zagrożenie suszą rolniczą wśród upraw drzew owocowych. Na terytorium Polski suszę w tych uprawach notowano w 9 województwach na terenie 574 gmin tj. w 23,16% gmin kraju obejmując powierzchnię 9.80% gruntów ornych.

W tym okresie raportowania odnotowano również wystąpienie suszy w uprawach kukurydzy na ziarno. Suszę w tych uprawach notowano w 8 województwach. Na terenie kraju suszę wśród upraw kukurydzy notowano w 424 gminach tj. w 17,11% gmin Polski, na powierzchni 6,56% gruntów ornych.

W tym okresie raportowania odnotowano również wystąpienie suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach notowano w 8 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 424 gminach tj. w 17,11 gmin Polski, na powierzchni 6,57% gruntów ornych.

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach chmielu. Suszę w tych uprawach notowano w 7 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 204 gminach tj. w 8,23% gmin Polski, na powierzchni 2,00% gruntów ornych.

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach ziemniaka. Suszę w tych uprawach notowano w 6 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 108 gminach tj. w 4,36% gmin Polski, na powierzchni 0,77% gruntów ornych.

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach buraka cukrowego. Suszę w tych uprawach notowano w 3 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 21 gminach tj. w 0,85% gmin Polski, na powierzchni 0,04% gruntów ornych.

– Tegoroczny maj oraz pierwsze dwie dekady czerwca charakteryzowały się wyjątkowo bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz bardzo wysokim usłonecznieniem (zwłaszcza na północy kraju). Wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich a jednocześnie w tym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne. Natomiast trzecia dekada czerwca była już chłodniejsza oraz wystąpiły stosunkowo duże opady atmosferyczne na bardzo dużym obszarze Polski co sprawiło, że średnia wartość KBW dla kraju uległa zwiększeniu. Takie warunki pogodowe przyczyniły się do zmniejszenie niedoborów wody dla wielu grup i gatunków roślin uprawnych. Mimo wszystko nadal występuje duży deficyt wody sprawiający, że susza notowana jest wśród wszystkich czternastu monitorowanych grup i gatunków roślin. Ostatnio występujące warunki pogodowe spowodowały, że w obecnie monitorowanym sześciodekadowym okresie w uprawach: chmielu, ziemniaka oraz buraka cukrowego wzrosła powierzchnia oraz liczba gmin z suszą – informuje prof. dr hab. Wiesław Aleksander Oleszek, dyrektor IUNG w Puławach.

Źródło: IUNG