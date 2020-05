Susza rolnicza w Polsce

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIN, w pierwszym okresie raportowania tj. od 21 marca do 20 maja 2020 roku, stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

IUNG-PIB opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza występuje na terenie województw:

• Lubuskiego,

• Zachodniopomorskiego,

• Opolskiego,

• Wielkopolskiego,

• Kujawsko-pomorskiego,

• Łódzkiego,

• Lubelskiego,

• Świętokrzyskiego,

• Śląskiego,

• Dolnośląskiego,

• Mazowieckiego,

• Pomorskiego,

• Małopolskiego,

• Podlaskiego.

Susza notowana jest w uprawach:

• Zbóż jarych,

• Zbóż ozimych,

• Truskawek,

• Krzewów owocowych,

• Drzew owocowych.

Zboża jare

Największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Odnotowano ją w 833 gminach Polski (33,63% gmin kraju), wystąpiła w 14 województwach na powierzchni 10,14% gruntów ornych.

Zboża ozime

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach zbóż ozimych. Odnotowano ją w 676 gminach Polski (27,29% gmin kraju), w 11 województwach na powierzchni 7,72% gruntów ornych.

Klimatyczny Bilans Wodny

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -100 mm. Najniższe wartości KBW poniżej -170 mm w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły na terenie Pojezierza Lubuskiego. Wartości od -150 do -169 mm oprócz Pojezierza Lubuskiego notowano również na obszarze Pojezierza Wielkopolskiego. Niskie wartości KBW od -120 do -149 mm notowano na dużym obszarze Polski północno-zachodniej. Poza tym obszar o tej samej wielkości KBW notowano również w południowej części Niziny Śląskiej, w północnej części Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej, na Polesiu Lubelskim, Wyżynie Lubelskiej oraz w północnych terenach Wyżyny Małopolskiej. Natomiast najwyższe wartości KBW notowano na obszarach północno-wschodniej Polski oraz na południu kraju: na Pogórzu Karpackim, Beskidach Zachodnich oraz na Przedgórzu Sudeckim, na tych trenach KBW wynosił od -119 do powyżej 50 mm.

Deficyt wody

Niedobory wody dla roślin uprawnych wynoszące od -120 do -179 mm, wystąpiły na dużym obszarze kraju. Brak dostatecznej ilości opadów zwłaszcza w trzeciej dekadzie marca oraz w znacznej mierze również w kwietniu spowodowały, że wystąpił duży niedobór wody w glebie, który negatywnie wpłynął na oziminy, truskawki i krzewy owocowe zwłaszcza zlokalizowane na glebach bardzo lekkich i lekkich. Występujący deficyt wody na glebach słabych powodował straty również w uprawach jarych w wyniku problemów wynikających ze słabymi wschodami roślin.

Według obecnych warunków pogodowych straty plonów z powodu deficytu wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych wystąpiły w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych.

źródło: IUNG-PIB