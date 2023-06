Wyraźna korekta prognoz zbiorów zbóż w Unii Europejskiej. Ceny w poniedziałek nadal w górę

Na paryskim Matifie wciąż rosną ceny zbóż i rzepaku. Napędza je pogłębiająca się susza. Z tego też powodu europejskie stowarzyszenie rolników Coceral obniżyło prognozy zbiorów w Unii Europejskiej.

Cena pszenicy wzrosła wczoraj w Paryżu o 3,75 EUR/t do 238,25 EUR/t. Na CBoT zdrożała o 3,5 ct/bu do 633,75 ct/bu (216,50 EUR/t), choć dziś rano już tanieje.

Sytuacja na rynku jest obecnie determinowana przez suszę i prognozy opadów, a te nie są optymistyczne dla północy Francji i Europy Środkowej. Znacznie zmniejszono z tego względu prognozy zbiorów pszenicy w UE

– Niewielkie opady deszczu w maju doprowadziły do ​​obniżenia prognozowanych w poniedziałek zbiorów przez europejskie stowarzyszenie rolników Coceral . Jednak w porównaniu z szacunkami, które sięgają marca, zbiory pszenicy miękkiej w UE-27 iw Wielkiej Brytanii są obecnie o 2,1 mln ton mniejsze i wynoszą 142,4 mln ton. Dla całych zbiorów pszenicy w UE Coceral spodziewa się ilości 134,9 mln ton, czyli znacznie mniej niż obecna prognoza Departamentu Rolnictwa USA na poziomie 140,5 mln ton. Coceral ostrzega, że ​​dalszy spadek ilości pszenicy jest „bardzo prawdopodobny”, jeśli susza będzie się utrzymywać w północnej części UE – informuje serwis Kaack.

Rzepak zyskał wczoraj 6,75 EUR/t uzyskując cenę 440 EUR/t. W przypadku rzepaku prognozy zbiorów Coceral opiewają na 19,78 mln ton a słonecznika 10,83 mln ton. Zbiory oleistych mają wynieść 33,73 mln ton, czyli o 2,2 mln ton więcej niż w ubiegłym roku.

Kukurydza zdrożała w Paryżu o 2,5 EUR/t do 235 EUR/t, w Chicago o 13 ct/bu do 617,25 ct/bu (226 EUR/t). Stowarzyszenie Coceral obniżyło swoje prognozy dotyczące zbiorów kukurydzy w UE o 1 mln ton do 61,1 mln ton, gdzie raport WASDE mówił o 64,3 mln ton. Sucho jest także w pasie kukurydzianym w USA, co napędza ceny na CBoT.