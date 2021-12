Susza i popyt napędzają prognozy dotyczące cen pszenicy na 2022 r. w USA

Ogólny trend dotyczący pszenicy w USA jest dość wyraźny, gdyż Stany Zjednoczone nadal sieją coraz mniej tego zboża, co łączy się z większą konkurencją międzynarodową.

W 2021 r. łączne zasiewy pszenicy wyniosły w USA 46,7 mln akrów, co stanowi wzrost o 5 proc. w porównaniu z 2020 r. Jednakże w ciągu ostatniej dekady powierzchnia zasiewów w Stanach stale spadała. Na przykład jeszcze w 2008 roku wynosiła 65 mln akrów. Do roku 2030 USDA przewiduje, że zasiewy pszenicy zmniejszą się do około 44,5 miliona akrów, co byłoby poniżej ostatniej pięcioletniej średniej wynoszącej 46,7 mln.

USDA spodziewa się takiego stanu rzeczy ze względu na słabe względne zwroty, które nie zachęcają do przenoszenia areału z innych upraw na pszenicę. Ponadto nie oczekuje się, że popyt krajowy ani eksportowy znacząco zaostrzy bilans pszenicy w USA, ani nie zapewni znaczącego wsparcia cenowego. Dodatkowo obecnie, czyli w połowie grudnia znaczna część zasiewów pszenicy w USA doświadcza suszy.

Amerykańscy analitycy wskazują, że wzrosty cen wywołane są kilkoma czynnikami, takimi jakm.in. słabsze zbiory rosyjskiej pszenicy w 2021 r. i dodatkowo cła eksportowe wprowadzone przez Rosję. Kolejnym z czynników jest bardzo słaby sezon wegetacyjny w 2021 r. w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w zbiorach pszenicy jarej.

Również Australia doświadczyła skutków kapryśnej aury, kiedy to duża część zbiorów pszenicy poprzez ulewne deszcze musiała zostać zakwalifikowana jako paszowa a nie konsumpcyjna.

Ponadto analitycy oczekują, że konsumpcja ponownie przewyższy produkcję w latach 2021-22. Ograniczone globalne dostawy pszenicy konsumpcyjnej ograniczają ryzyko spadku cen i sprawiają, że rynek może być wrażliwy na wstrząsy podażowe przez co najmniej dwa kolejne sezony.

W USA ostatnim razem, gdy amerykańskie zapasy pszenicy były poniżej 600 milionów buszli, kontrakty terminowe na pszenicę ozimą były przedmiotem obrotu nieco powyżej 9 dolarów. W listopadzie kontrakty terminowe na miękką czerwoną pszenicę ozimą (SRW) zarówno na stare, jak i nowe uprawy były notowane powyżej 8,50 USD.

Podsumowując analitycy uważają, że ze względu na trudne obecnie warunki upraw pszenicy ozimej i tendencję do zmniejszania światowych zapasów oznaczają, że wzrosty cen kontraktów terminowych na SRW zbliżają się do 9 USD i powinny ją wkrótce przekroczyć.