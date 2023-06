Susza coraz bardziej zagraża europejskim uprawom zbóż

Susza zaczyna zagrażać coraz większym obszarom upraw zbóż w Europie. Problem coraz bardziej dotyczy Rumunii, Bułgarii, krajów nadbałtyckich, a wkrótce być może także Polski.

– Poziom wilgotności gleby był niższy od poziomów z ostatnich dwóch sezonów i długoterminowych średnich na koniec kwietnia w rumuńskich regionach produkujących pszenicę na południu i południowym-wschodzie – informuje o stanie opadów w Rumunii serwis Argusmedia.

Z kolei opady, jeżeli już wystąpiły, to były lokalne i tak intensywne, że raczej pogorszyły stan upraw aniżeli go poprawiły. Inaczej rzecz się ma na obszarach nawadnianych, gdzie oczekiwane są bardzo dobre plony.

Z powodu niedoborów opadów zaczynają cierpieć kraje nadbałtyckie; na Litwie od połowy kwietnia uwilgotnienie gleby jest poniżej średniej, a jeszcze gorzej wygląda sytuacja na Łotwie, gdzie wprost mówi się o suszy.

Sytuacja w Niemczech należy nadal do niezłych, jednak najważniejsze obszary upraw pszenicy są obecnie jednocześnie najbardziej suchymi, co w połączeniu z niekorzystnymi prognozami dotyczącymi opadów deszczu stwarza coraz bardziej poważne zagrożenie suszą. Dość podobną sytuację mamy w Polsce; dla niektórych obszarów kraju w prognozach do połowy czerwca nie widać opadów.

Z powodu deficytu opadów cierpią uprawy pszenicy jarej w Rosji; to zboże stanowi tam aż 28% upraw pszenicy. Z kolei uprawy pszenicy ozimej miewają problemy z nadmiernymi opadami, jak np. w okolicach Krasnodaru, gdzie w maju spadło o 49 mm deszczu więcej niż wynosi norma.

Źródło: Argusmedia