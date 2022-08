Susza 2022 – najgorsza od co najmniej 500 lat. Ponad połowa Europy ma stan ostrzegawczy

Według ekspertów obecna susza nadal wydaje się być najgorszą od co najmniej 500 lat, a dwie trzecie Europy jest w stanie ostrzeżenia lub pogotowia z powodu fal upałów i niskich opadów. Susza wpłynęła na zmniejszenie żeglugi śródlądowej, produkcji energii elektrycznej i plony niektórych upraw, podaje Komisja Europejska w opublikowanym raporcie nt. suszy w Europie.

W sierpniowy raport Europejskiego Obserwatorium Suszy (EDO), nadzorowanego przez Komisję Europejską stwierdza, że 47 proc. powierzchni Europy nadal (tak, jak w lipcu) znajduje się w warunkach ostrzegawczych, z wyraźnym deficytem wilgoci w glebie, a jest 17 proc. ma już alert suszowy, który wpływa to na rośliny. Łącznie 64 proc. Europy znajduje się w stanie ostrzeżenia lub pogotowia, co również przyczynia się do szerokiego rozprzestrzeniania się obszarów zagrożenia pożarowego w całej UE.

Raport wskazuje, że poważna susza, która od początku roku dotyka wiele regionów Europy teraz nabrała rozmachu i nasiliła się na początku sierpni. Ucierpiały przede wszystkim uprawy jare. Plony kukurydzy na ziarno w 2022 r. są niższe o 16 proc., soi o 15 proc., słonecznika o 15 proc. od średniej pięciolecia.

Poważny deficyt opadów dotknął prawie wszystkie rzeki w całej Europie, wpływając na sektor energetyczny, zarówno w zakresie wytwarzania energii wodnej, systemów chłodzenia innych elektrowni, a także transportu rzecznego. W efekcie kilka państw członkowskich UE podjęło działania w celu ograniczenia dostępu do wody.

Wprawdzie w ostatnich dniach opady złagodziły suszę w niektórych regionach Europy, jednakże na niektórych obszarach wystąpiły w postaci silnych burz z piorunami przez co pojawiły się inne zagrożenia.

Według ekspertów obecna susza nadal wydaje się być najgorszą od co najmniej 500 lat. Ostateczne dane na koniec sezonu potwierdzą tę wstępną ocenę. Wspólne Centrum Badawcze opracowuje informacje o suszach w czasie rzeczywistym za pośrednictwem europejskich i światowych obserwatoriów suszy (EDO i GDO), które są częścią usługi zarządzania kryzysowego programu Copernicus (CEMS).