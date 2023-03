Surowy mandat za zanieczyszczenie drogi gnojowicą

Mandatem w wysokości 1500 zł ukarany został kierowca ciągnika rolniczego, który w okolicach Mławy zanieczyścił drogę gnojowicą.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Ratowo, a gnojowica lała się na zewnątrz z rozrzutnika do obornika. Interweniujący patrol ruchu drogowego ukarał kierowcę traktora mandatem, to jednak nie wszystko – mężczyzna musi posprzątać cały odcinek zanieczyszczonej drogi.

Policjanci z Mławy przypominają, że każdy przewożony ładunek – bez względu na rodzaj i konsystencję – powinien być tak zabezpieczony, by jego przewóz był bezpieczny i nie zanieczyszczał drogi.