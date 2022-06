Super N46 – nawożenie azotowe bez strat [video]

Super N46 to nowoczesny, granulowany nawóz azotowy z powłoką inhibitora ureazy NBPT i nośnika MDGE. O nawozie tym opowiedział nam Artur Wieczorek z firmy Agrii.

Powłoka w czasie hydrolizy – rozpuszczania nawozu praktycznie eliminuje straty azotu w wyniku ulatniania amoniaku, które występują w przypadku tradycyjnych nawozów azotowych typu: mocznik, saletra amonowa, saletrzak, utrzymuje azot w formie amidowej dzięki czemu jest on szybko transformowany do systemu korzeni włośnikowych . Tam przechodzi konwersję do formy amonowej wiąże się z kompleksem sorpcyjnym i czeka na pobieranie przez roślinę nie ulegając wymywaniu.

Nawóz, który dzięki innowacyjnemu sposobowi działania jest bardzo szybko dostępny dla roślin, eliminuje straty azotu z aplikowanej dawki, a także nie zakwaszasz gleb (obniżenie pH) z czym mamy do czynienia w przypadku stosowania tradycyjnych nawozów azotowych. Super N46 to jedyny nawóz azotowych dzięki, któremu możemy w uprawach takich jak rzepak ozimy i pszenica ozima pierwszą dawkę azotu zastosować jesienią (październik) dzięki czemu rośliny mają dostęp do azotu w okresach wczesnej wiosny kiedy jeszcze nie ma możliwości technicznych ani prawnych stosowania azotu.