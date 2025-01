Sumi Agro Poland uruchomiło promocję typu cashback

Zakup wybranych środków ochrony roślin z portfolio firmy m.in. Mospilan 20 SP, Inazuma 130 WG premiowany jest zwrotem do 10% kosztów zakupu brutto.

Łącznie może on wynieść do 2000 zł brutto na gospodarstwo. Akcję „HAJ-SI-WO powraca” zaplanowano na okres od 7 stycznia 2025 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Jak działa promocja HAJ-SI-WO powraca?

Mechanizm promocji „HAJ-SI-WO powraca” nie jest skomplikowany, a formalności, jakich musi dopełnić klient, by uzyskać zwrot części kosztów zakupu produktów objętych promocją, ograniczony został do minimum, zapewnia Urszula Filipecka, dyrektor marketingu Sumi Agro Poland.

Wzięcie udziału w tej promocji można podzielić na trzy kroki:

rejestracja (informacje) na stronie hajsiwo.pl

wgranie dowodu zakupu

oczekiwanie na zwrot

– W promocji „HAJ-SI-WO powraca” połączyliśmy bardzo atrakcyjne benefity dla uczestników z niezwykle prostymi zasadami. Chcemy premiować naszych odbiorców, dlatego stawiamy na transparentność reguł – podkreśla Urszula Filipecka.

Jak długo trzeba czekać na cashback?

Dostępne są dwie metody odbioru środków: tradycyjny przelew na konto bankowe, lub czek BLIK.

– Naszym priorytetem było zapewnienie jak najszybszego zwrotu środków, dlatego sięgnęliśmy po nowoczesne narzędzie, jakim jest czek BLIK. Dzięki temu możemy zapewnić cashback do 7 dni roboczych. Jest to jeden z kluczowych wyróżników naszej akcji – mówi Marta Strzelecka-Berek, communication & marketing services manager Sumi Agro Poland.

Ile można zyskać i jakie produkty obejmuje promocja?

W zależności od zakupionych środków ochrony roślin cashbak wynosi 5 lub 10% wartości brutto. Łącznie na jedno gospodarstwo można uzyskać zwrot do 2000 zł. Dla poszczególnych produktów przedstawia się to następująco: