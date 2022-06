Sukces nowej marki Ciech – Halvetic i dobra passa firmy trwa

Ciech Sarzyna utrzymuje dobrą passę na rodzimym rynku. W I kw. br. udział rynkowy Spółki wzrósł o 2 pp. do 7,8 proc., wobec 5,8 proc. rok wcześniej. W segmencie ochrony zbóż zbliża się do 10 proc., a więc blisko dwukrotnie więcej niż w 2020 roku. Na ograniczoną dostępność i wysokie koszty substancji czynnych widzi rozwiązanie, jakim jest preparat Halvetic.

Według danych PAMS wartość polskiego rynku środków ochrony roślin wzrosła w pierwszym kwartale br. o 18 proc. Wartość sprzedaży generowanej przez Ciech Sarzyna zwiększyła się o 58 proc. Obecnie spółka zajmuje piąte miejsce na polskim rynku spośród monitorowanych przez PAMS 10 największych producentów środków ochrony roślin na krajowym rynku.

W ostatnich miesiącach spółka z Nowej Sarzyny umocniła swoją pozycję również na rynku preparatów opartych o glifosat – najbardziej powszechną substancję czynną stosowaną w rolnictwie. Także w tym segmencie Ciech rósł w I kw. br. szybciej niż rynek. Aktualnie polska firma zajmuje pierwsze miejsce w tym segmencie – tak dobry wynik to m.in. sukces nowej marki Ciech – Halvetic, która odpowiada za ponad połowę sprzedaży produktów firmy wykorzystujących tę substancję czynną. Halvetic to herbicyd na bazie glifosatu, oparty o opatentowaną technologię „Better Glyphosate Technology”, pozwalającą na utrzymanie dotychczasowej skuteczności substancji przy obniżeniu jej dawki na hektar o połowę, w porównaniu do istniejących standardów.

– Kluczowa cecha naszego nowego produktu, czyli mniejsza ilość substancji czynnej dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii BGT gwarantującej wysoką skuteczność, może okazać się kluczowa w obliczu sytuacji w Chinach, które są jednym z głównych producentów kwasu glifosatowego, wykorzystywanego w produkcji. Widzimy tam relatywnie niskie zapasy tego surowca oraz drożejące inne składniki niezbędne do produkcji środków opartych o glifosat, a także zapowiedzi przerw technologicznych u niektórych producentów. To będzie miało wpływ na ceny w kolejnych miesiącach. Tymczasem my jesteśmy w stanie wyprodukować relatywnie więcej produktu przy mniejszych ilościach dostępnej substancji czynnej w porównaniu do innych produktów obecnych na rynku – mówi Wojciech Babski, prezes zarządu Ciech Sarzyna i szef biznesu Agro Grupy Ciech.

Mocna pozycja Ciech Sarzyna w tej kategorii produktów przyczyniła się do dynamicznego wzrostu udziału spółki w segmencie herbicydów zbożowych – podwojenia go w porównaniu do roku 2020. Jednocześnie w I kw. br. spółka rozwijała sprzedaż m.in. w obszarze regulatorów wzrostu (wzrost o 188 proc. w ujęciu rocznym) i fungicydów stosowanych wiosną w rzepaku (wzrost o 112 proc.). Wraz z rosnącym areałem upraw kukurydzy, skuteczna sprzedaż herbicydów wywindowała Ciech Sarzyna na trzecią pozycję na tym rynku.

Grupa Ciech nie ogranicza swojej działalności tylko do rodzimego rynku środków ochrony roślin. Aktualnie dostarcza swoje produkty do blisko 50 krajów na trzech kontynentach i planuje w tym obszarze dalszą ekspansję na kolejne rynki. Ciech Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, obsługuje obecnie m.in. rynek rumuński, niemiecki, australijski, tajski czy krajów bałtyckich, a przejęty w 2018 roku Proplan działa m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Ameryce Łacińskiej oraz w północnej Afryce.

Ciech Sarzyna realizuje obecnie największy w historii firmy plan inwestycji w nowe produkty. Zadanie to wspiera nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe spółki. Ważnym elementem konsekwentnego rozwoju oferty firmy jest również oferowanie klientom pełnych programów ochrony roślin dla kluczowych upraw.