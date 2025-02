Sukces ciągników Steyr w Austrii: Dlaczego rolnicy wybierają lokalne ciągniki?

Trzeba przyznać, że patrząc na wyniki sprzedaży ciągników w Austrii, na myśl przychodzi wyrażenie: lokalny patriotyzm. Przy spadkach sprzedaży wielu marek na tamtejszym rynku, to ciągniki Steyr przewodzą stawce i trzymają się mocno. Ale nie tylko, bo okazuje się, że sprzedaż małych ciągników rośnie.

Trudna sytuacja na rynku, ale nie dla wszystkich

Negatywny trend w 2024 roku dotknął również austriacki rynek ciągników, który już w 2023 roku odnotował spadek rejestracji o 6,9%. W ubiegłym roku liczba nowych rejestracji spadła łącznie o 8,2%, wynosząc 5087 sztuk.

Największe straty odnotowano w przypadku ciągników standardowych (-12%) i izodiametrycznych (-26,2%). Jednak segmenty ciągników do sadów i winnic (+5,8%) oraz małych i kompaktowych maszyn wykazały niewielki wzrost.

Steyr liderem rynku – lokalna jakość doceniana przez rolników

Pomimo trudności na rynku, Steyr umocnił w Austrii swoją pozycję lidera. W 2024 roku marka ta zarejestrowała 890 ciągników, co stanowi 23,9% udziału w rynku i oznacza wzrost o 4,2% względem roku poprzedniego. Sukces Steyr w Austrii nie jest przypadkowy – rolnicy cenią markę za wysoką jakość, niezawodność oraz… lokalną produkcję.

Ciągniki tej marki są produkowane w St. Valentin, co gwarantuje szybki dostęp do serwisu i części zamiennych oraz dostosowanie do specyficznych warunków pracy w trudnych i górzystych polach i łąkach Austrii.

Dlaczego w Austrii rośnie sprzedaż małych ciągników do sadów i winnic?

Austriackie rolnictwo jest w dużej mierze zdominowane przez małe gospodarstwa, specjalizujące się w uprawie winorośli i sadownictwie. Wzrost o 5,8% w segmencie ciągników do winnic i sadów to efekt rosnącego zapotrzebowania na maszyny dostosowane do specyficznych warunków pracy w terenach górzystych i wąskich rzędach plantacji.

Ciągniki te wyróżniają się kompaktowymi wymiarami, zwrotnością oraz specjalistycznym osprzętem, co docelowo czyni je idealnym wyborem dla właścicieli winnic i sadów. Dodatkowo, rozwój rynku ekologicznych upraw zwiększa zapotrzebowanie na precyzyjne maszyny, które pozwalają na bardziej efektywną i ekologiczną pracę.

Kto jeszcze zyskuje na rynku ciągników specjalistycznych w Austrii?

W segmencie ciągników do winnic i sadów dominację utrzymał Fendt, choć stracił część rynku. Natomiast New Holland zanotował wzrost, rejestrując 32 nowe maszyny, co dało mu 19,6% udziału w rynku. Również Landini i Massey Ferguson umocniły swoją pozycję, zajmując trzecie miejsce z 19 rejestracjami każda.

Co przyniesie przyszłość?

Prognozy na 2025 rok są ostrożne – eksperci przewidują dalszy spadek rejestracji do poziomu poniżej 3500 sztuk, co oznacza kolejne 6%. Rolnicy w Austrii, choć kupują mniej maszyn, coraz częściej inwestują w bardziej zaawansowane technologicznie modele, które oferują większą wydajność i lepsze wyposażenie.

Mimo trudnych warunków rynkowych, Steyr kontynuuje swój sukces, dostarczając austriackim rolnikom dopasowane do lokalnych potrzeb ciągniki. To przykład, jak wysoka jakość i lokalna produkcja mogą przekładać się na zaufanie klientów i stabilną pozycję na rynku.