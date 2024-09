Südzucker Polska rusza z kampanią buraczaną. W Cukrowni Strzelin ostatni raz z wykorzystaniem węgla

W zlokalizowanej na Dolnym Śląsku Cukrowni Strzelin ruszyła kampania buraczana 2024/2025. W 152-letniej historii strzelińskiego zakładu produkcyjnego pierwszy raz w procesie produkcyjnym wykorzystane zostaną wyłącznie gaz ziemny i źródła własne, takie jak biogaz z wysłodków buraczanych.

Zastąpienie węgla kamiennego i koksu mniej emisyjnym „błękitnym paliwem” będzie możliwe już na początku przyszłego roku za sprawą modernizacji i rozbudowy infrastruktury obiektu. Zmiany obejmą wymianę kotła węglowego na gazowy oraz budowę pieca wapiennego na gaz. Oba przedsięwzięcia zostały dofinansowane ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Finalizowany jest także 9-kilometrowy odcinek gazociągu, realizowany przez Polską Spółkę Gazowniczą.

Wspominane projekty to krok w kierunku znaczącej redukcji emisji CO 2 podczas produkcji w kampanii 2025/2026, a tym samym czystszego powietrza w okolicy i zmniejszenia oddziaływania procesu produkcyjnego na środowisko, przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności zakładu. Prognozuje się, że w ciągu roku od całkowitej rezygnacji z węgla i zastąpienia go gazem ziemnym, zredukuje się emisję CO 2 o blisko 50 proc. oraz emisję pyłów o 96 proc, informuje Südzucker Polska .

– Nadchodzący czas w Cukrowni Strzelin będzie intensywny nie tylko w związku z trwającą kampanią buraczaną, ale też przez równoległą realizację założeń transformacji energetycznej. Inwestycje, które podjęliśmy w tym roku, są początkiem zmian, o których skali świadczy fakt, że stanowią aktualnie jedne z kluczowych elementów globalnej strategii zrównoważonego rozwoju Dywizji Cukru w ramach Grupy Südzucker, której częścią jest Südzucker Polska S.A. – mówi Mariusz Maziarz, dyrektor Cukrowni Strzelin.

Rozpoczęcie kampanii buraczanej 2024/2025 w pozostałych trzech zakładach produkcyjnych Südzucker Polska S.A. zaplanowano na pierwszą połowę września: Cukrownia Cerekiew wyratowała z kampanią 02.09., Cukrownia Świdnica – 04.09., Cukrownia Ropczyce rozpocznie ją 12.09.