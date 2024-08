Suche warunki na etapie wypełniania ziarna. Najnowszy raport MARS o tegorocznych zbiorach w Polsce

Dziś pojawiła się najnowsza prognoza zbiorów z tegorocznych żniw opublikowana przez unijny serwis MARS. W raporcie zwrócono uwagę na nie do końca optymalny przebieg pogody, co odbiło się na plonie.

Jak wobec tego kształtuje się najnowsza prognoza? W przypadku pszenicy ma to być średnio 5,18 t/ha wobec 5,38 w zeszłym roku i 5,10 średniej pięcioletniej. Oznaczałoby to spadek o 2% wobec prognozy lipcowej. Jęczmienia ma być średnio 4,31 t/ha wobec odpowiednio 4,49 i 4,14 t/ha. Będzie to spadek o 1% wobec prognozy lipcowej. Prognoza zbiorów jęczmienia jarego pozostała bez zmian (3,78 t/ha), a ozimego spadła o 2% (4,77 t/ha).

– Pierwsze wyniki polowe sugerują średnie lub poniżej średniej plony dla upraw ozimych, ponieważ były one w znacznym stopniu dotknięte suchą pogodą na etapie wypełniania ziarna. Z kolei uprawy letnie skorzystały na opadach deszczu przed i w trakcie tej fazy – czytamy w raporcie MARS.

Poprawiła się prognoza plonowania kukurydzy – to obecnie 7,25 t/ha, czyli o 40 kg z hektara mniej r/r, ale o 2% więcej niż prognozowano jeszcze w lipcu. Spadła natomiast prognoza zbiorów kukurydzy “na zielono” – o 1% do 47,1 t/ha.

Żyta ma być o 2% mniej niż prognozowano w lipcu – 3,41 t/ha, podobnie jak pszenżyta, które ma plonować na poziomie 4,25 t/ha. Prognoza zbiorów rzepaku pozostała bez zmian – 3,28 t/ha.

Nie zmieniono prognozy dla buraka cukrowego – 63 t/ha, zaś prognoza dla ziemniaków wzrosła o 1% do 29,1 t/ha.

Słonecznika ma być aż o 4% więcej – 2,44 t/ha, a soi o 1% więcej – 2,39 t/ha.

– Obecny poziom wody w glebie jest zadowalający dla końcowych faz wzrostu upraw letnich. Nasze prognozy plonów dla upraw ozimych zostały obniżone i są obecnie zbliżone do średniej, podczas gdy prognozy dla upraw letnich nieznacznie wzrosły do średniej lub powyżej średniej – kończy się część raportu dotycząca Polski.