Styczniowa zmiana lidera w sprzedaży nowych ciągników

W ubiegłym miesiącu zarejestrowano 712 szt. nowych ciągników, czyli o 7 szt. mniej niż w styczniu 2022 roku. Spadek rejestracji w stosunku do stycznia poprzedniego roku to tylko 1%, ale najciekawszym jest fakt zmiany lidera rejestracji.

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych w swoim comiesięcznym raporcie, liderem rynku po pierwszym miesiącu 2023 roku jest marka John Deere z 113 rejestracjami. To o 23 szt. więcej niż rok wcześniej. Udziały marki John Deere w styczniu to 15,9%, czyli o 3,4 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej.

Marka New Holland z liczbą 112 szt. spada na drugie miejsce, rejestrując o 29 szt. mniej niż w styczniu 2022 roku. Udziały marki New Holland to 15,7%.

Marka Kubota na trzecim miejscu notuje 98 szt. zarejestrowanych maszyn. To tylko o 1 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki wynoszą 13,8%. Z kolei na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz Fahr, której 69 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 32 szt. więcej niż przed rokiem. Deutz Fahr osiąga 9,7% udziałów rynkowych.

Pierwszą piątkę zamyka natomiast marka Case IH. 53 rejestracje pozwoliły na osiągnięcie 7,4% udziałów rynkowych.

Jeśli zaś chodzi o liderów w poszczególnych kategoriach mocy to po pierwszym miesiącu nowego roku liderem w najniższych kategoriach mocy do 50 KM jest marka Kubota. W kat. 51-100 KM liderem jest New Holland. Z kolei w kat. 100-140 KM pierwsze miejsce zajmuje marka Deutz Fahr, a w kategorii 141-200 KM –mamy dwóch lliderów: New Holland i John Deere. W kat. powyżej 200 KM liderem jest marka John Deere.