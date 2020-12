Strongsar 480 SL – nowy regulator wzrostu roślin w ofercie CIECH Sarzyna

Regulator wzrostu i rozwoju roślin Strongsar 480 SL to nowość w ofercie CIECH Sarzyna, największego polskiego producenta środków ochrony roślin. Jak deklaruje producent, ten uniwersalny środek, który można stosować w szerokim zakresie upraw zbożowych, ułatwia zbiór i ogranicza straty plonu związane z wyleganiem.

Strongsar 480 SL to regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu. Preparat posiada rejestrację w podstawowych gatunkach zbóż, takich jak pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary czy pszenica jara.

Substancja czynna środka – etefon (związek z grupy fosfonowych) o zawartości 480 g/l (co stanowi 40%) – działa w sposób systemiczny, a roślina pobiera ją przez liście i źdźbła zbóż. Jako jedyna substancja wpływa na produkcję i transport auksyn, przez co dokonuje się korekta łanu poprzez skrócenie międzywęźli i zgrubienie oraz zdrewnienie tkanek, przez co następuje ich wzmocnienie. Strongsar 480 SL charakteryzuje duża elastyczność dawki w zależności od stanu uprawy, fazy rozwojowej rośliny, zwartości łanu, stanowiska i warunków klimatycznych.

– Liczne badania, a także praktyka rolnicza, potwierdzają zalety stosowania etefonu w uprawie zbóż. Działa precyzyjnie na te miejsca, od których zależy stabilność i wielkość łanu. Zatrzymuje intensywny wzrost źdźbeł między węzłami, przyczyniając się także do ich wzmocnienia – równocześnie metabolizm rośliny nie jest obciążany nadmiernie w tym krytycznym okresie. Co więcej, etefon zawarty w środku STRONGSAR 480 SL powoduje także lekkie zdrewnienie tkanek i w ten sposób usztywnia oraz mechanicznie wzmacnia źdźbła – mówi Jacek Skwira, Dyrektor Marketingu Strategicznego i Rozwoju Produktu CIECH Sarzyna.

Środek Strongsar 480 SL jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego. Intensywność jego działania zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Źródło: CIECH