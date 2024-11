Strona Ursusa padła ofiarą hakerów

Do godziny 20 w niedzielę 3 listopada strona ursus.com, czyli oficjalna witryna jednej z najsłynniejszych rolniczych, polskich marek cały czas przekierowuje użytkowników na zdjęcie rozkładającego się niedźwiedzia.

Informacja o sprzedaży firmy Ursus S.A. pod koniec października br. zelektryzowała nie tylko środowisko rolnicze, ale temat podjęły również mainstreamowe media, które jakoś przy okazji dwóch poprzednich przetargów, które organizował syndyk, aby sprzedać upadłe przedsiębiorstwo, nie podejmowały żadnych działań.

W przypadku obecnego, rozstrzygniętego przetargu, największym problemem dla komentujących jest osoba nowego właściciela, który znalazł się w zarządzie spółki M.I. CROW SP. Z O.O., która wygrała przetarg, czyli Ukraińca Olega Krota.

Właśnie pochodzenie nowego inwestora budzi chyba największe niezadowolenie wśród komentujących i z pewnością tym mogli kierować się hakerzy, którzy uważają, że pod nowymi rządami Ursusa nie czeka nic dobrego. Stąd zapewne przekierowanie do zdjęcia z bloga z 2015 r. przedstawiającego zdechłą niedźwiedzicę o nazwie 130 Tundra z Katmai National Park na Alasce.

Aluzja jest oczywista, bo Ursus to po łacinie niedźwiedź i właśnie ten obrazek ma sugerować jaka jest przyszłość tej legendarnej polskiej marki. Jednakże nie ma chyba jeszcze co przesądzać o tym co zrobi nowy właściciel, ponieważ od sprzedaży minęło zbyt mało czasu i być może warto dać nowym nabywcom choć chwilę zanim zaczną cokolwiek robić, ponieważ w tego typu zakupach potrzeba czasu, aby móc cokolwiek zacząć robić i rozeznać się dobrze w sytuacji Spółki…