Strefy produkcji rolniczej uniemożliwią protesty nowym mieszkańcom wsi

Nowe plany ogólne zagospodarowania przestrzennego opracowywane przez gminy będą musiały określać strefy zabudowy, gdzie działalność rolnicza będzie możliwa oraz strefy, gdzie taka działalność będzie uznawana za podstawową i nikt nie będzie mógł jej oprotestowywać – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wielkopolska Izba Rolnicza za pośrednictwem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi “o wystąpienie do odpowiednich instytucji (…) zmiany w prawie budowlanym, przyspieszające procesy inwestycyjne w zakresie budowy budynków inwentarskich i budowli około inwentarskich”.

Nowi mieszkańcy wsi problemem rolników

Jednym z najpoważniejszych problemów są protesty nowych mieszkańców wsi, którzy, indywidualnie czy przez powoływane ad hoc organizacje, mogą zatrzymać proces inwestycyjny na dowolnym etapie, co przynosi hodowcom wymierne straty.

Niedopuszczalna jest też sytuacja, w której rolnik nie ma prawa głosu, gdy przybysz buduje dom obok jego działki, a ów przybysz może oprotestować inwestycję rolnika w jego gospodarstwie. To musi być zmienione.

– Wnioskodawcy wnoszą o prawne uregulowanie ochrony praw nabytych przez rolników, polegające na doprecyzowaniu przepisów oraz usankcjonowanie ich prawnie i zwyczajowo – czytamy w piśmie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

MRiRW – nowe plany ogólne rozwiążą problem

– Ostatnia reforma planowania przestrzennego wprowadza daleko idące zmiany w zakresie możliwości lokalizowania różnego rodzaju inwestycji, w tym budynków inwentarskich – odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gminy mają obowiązek sporządzenia planów ogólnych rozwoju przestrzennego, w konsultacji z MRiRW. W ramach planu ogólnego będą utworzone strefy: wielofunkcyjna z zabudową zagrodową (gdzie w profilu dodatkowym może być wprowadzony teren wielkotowarowej produkcji rolnej); strefa produkcji rolniczej (gdzie w profilu podstawowym ma być dopuszczalna wielkotowarowa produkcja rolnicza).

– (…) co do zasady, nastąpi ograniczenie przenikania różnych funkcji co w konsekwencji wpłynie na ograniczenie licznych konfliktów przestrzennych, które towarzyszą m.in. bliskiemu sąsiedztwu zabudowy związanej z rolnictwem z zabudową stricte mieszkaniową – informuje Ministerstwo Rolnictwa.



Plan ogólny będzie miał charakter powszechnie wiążący (będzie aktem prawa miejscowego), stąd jego ustalenia będą musiały być przestrzegane na dalszych etapach procesu budowlanego.

źródło: KRIR