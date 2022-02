Strażacy z Oświęcimia ujęli podpalacza traw. Jakie kary za wypalanie?

Policjanci z Chełmka z rąk strażaków PSP w Oświęcimiu przejęli 41–letniego mężczyznę, który mógł mieć związek z dwoma podpaleniami łąki na terenie Gorzowa.

19 lutego strażacy zostali zaalarmowani o dwóch pożarach łąk, do których doszło na terenie Gorzowa w gminie Chełmek. Z uwagi na palący się rozległy teren na miejsce natychmiast udało się kilka zastępów strażaków oraz policjanci, którzy zabezpieczali trasy dojazdu.

Prowadząc akcję gaśniczą, którą znacznie utrudniał silny wiatr, strażacy zwrócili uwagę na mężczyznę, który znajdował się w rejonie kolejnej łąki przy zapalonym stosie suchej trawy. Podejrzewając, że to on ma związek z podpaleniami dokonali jego ujęcia, a następnie przekazali policjantom z komisariatu w Chełmku. W chwili zatrzymania mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

W wyniku pożarów spaleniu uległo około 50 hektarów nieużytków. Materiały wraz z wnioskiem o ukaranie sprawcy zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

Wysokie grzywny lub nawet więzienie

Za wypalanie traw grozi grzywna w wysokości od 5 do 20 tys. zł, a jeżeli spowoduje ono pożar zagrażający życiu lub zdrowiu lub zniszczenie mienia wielkich rozmiarów, sprawca podlega karze do 10 lat więzienia.

Częściowa lub całkowita utrata dopłat

To nie wszystko. Prawo do nakładania kar ma również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ rolnicy zobligowani są do niewypalania traw, aby uzyskać płatności obszarowe w ramach PROW. Jego złamanie grozi zmniejszeniem płatności o 3 proc., jednak może być też zmniejszona o 1 proc. lub zwiększona do 5 proc.; zależy to od stopnia winy beneficjenta.

Dla świadomych wypalania gruntów rolnych przewidziana jest kara zmniejszenia dopłat o 1/4. Agencja może też pozbawić użytkownika dopłat za dany rok, jeżeli ten wypala trawy uporczywie.

Paweł Palica