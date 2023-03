Strategie Grains: Wyższe zbiory rzepaku w UE w 2023 roku

Analitycy Stratégie Grains utrzymali prognozę produkcji soi w UE na poziomie 3,2 mln ton, czyli 0,7 mln ton więcej niż rok temu. Oczekiwane zbiory rzepaku podniesione zostały do 19,6 mln ton (+100 tys. ton – r/r) – informuje e-WGT za APK Inform.

Zgodnie z raportem europejskie uprawy rzepaku są w zadowalającym stanie, chociaż uprawy w zachodnich regionach są zagrożone deficytami opadów.

Według prognozy spaść mają natomiast zbiory słonecznika w Unii Europejskiej. Ma to być jednak spadek nieznaczny, bo o 100 tys. ton do 11,2 miliona ton, co dałoby wartość i tak o wiele wyższą niż w 2022 roku, kiedy to w Unii Europejskiej zebrano 9 mln ton ziarna tej rośliny.

Tymczasem ceny rzepaku nieustannie niemal spadają; na paryskim Matifie jego cena nie przekracza już 530 euro za tonę.