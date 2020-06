Strategia ,,Od pola do stołu’’ w konsultacjach

Ministerstwo Rolnictwa zaprasza do zgłaszania uwag do przyjętej przez Komisję Europejską Strategii „Od pola do stołu”. Można je zgłaszać na adres e-mail: f2f@minrol.gov.pl, w terminie do 23 czerwca 2020 r.

– Komisja Europejska 20 maja br. przyjęła Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. Aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad projektem stanowiska Rządu do Strategii „Od pola do stołu”. Konieczna jest również opinia przedstawicieli podmiotów, na których oddziaływać będzie wdrożenie Strategii. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania uwag – informuje Biuro Prasowe MRiRW.

Strategia „Od pola do stołu” jest elementem Zielonego Ładu. Uwzględnia ona w kompleksowy sposób wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi i podkreśla znaczenie związków między zdrowiem ludzi, zdrowiem społeczeństwa i zdrowiem planety. Strategia zakłada bardzo ambitne cele, takie jak: redukcja zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów, zwiększenia udziału rolnictwa ekologicznego.

Zdaniem resortu rolnictwa realizacja tych założeń wymagać będzie wielorakich dostosowań technologicznych, głównie o charakterze inwestycyjnym, wymagających szerokiego transferu nowej wiedzy, a przede wszystkim wysokich kosztów dostosowawczych.

Więcej informacji o Strategii “od pola do stołu” można znaleźć m.in. na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krzesimir Drozd