Dzisiaj w programie Agrofakty w PR 1 Polskiego Radia przewodniczący rady ds. rolnictwa i obszarów wiejskich przy prezydencie RP Krzysztof Ardanowski pytany był o Plan Strategiczny do WPR na lata 2023-2027 oraz o strategię Od pola do stołu.

– Ja go oceniam jako bardzo niespójny; w bólach się rodził, zmiany były bardzo głębokie, Komisja Europejska z uporem maniaka próbuje wymusić na wszystkich krajach, nie dotyczy to tylko Polski, nielogiczny, nie liczący się z ograniczeniami wynikającymi z wojny na Ukrainie, niedostatków żywności, kierunek zmian szumnie nazywanych proekologicznymi, ale kierunek zmian, które mają ograniczyć produkcję żywności. Jest tam parę elementów pozytywnych, m.in. wsparcia dobrostanu dla zwierząt, ale samym dobrostanem nie zapewnimy odpowiedniej ilości żywności dla polskiego społeczeństwa […] – mówił Ardanowski.

– Przykład polskiego Planu Strategicznego pokazuje, że pierwsza wersja, zrobiona wg tego, czego Polska potrzebowała […] miała 342 uwagi ze strony Komisji Europejskiej […]. Tak długo musiał być poprawiany aż spełnił te wymagania unijne – dodawał.

Ardanowski zwrócił także uwagę na “szczupłość środków”, które trafią do polskich gospodarstw, szczególnie na inwestycje. Były minister rolnictwa stwierdził także, że strategia Od pola do stołu powinna być co najmniej na kilka lat wstrzymana ze względu na zmiany, które zaszły na świecie od lutego, a które skutkują m.in. niedoborami żywności.

– Kiedy świat walczy z głodem, my nie możemy ograniczać produkcji żywności w Europie. Europa tak jakby nie widziała problemów związanych z głodem. Ewentualnie asekuruje się w ten sposób, bo tym należy tłumaczyć umowy o wolnym handlu podpisywane przez KE z wielkimi producentami żywności, z Ameryką Płd., z Nową Zelandią. To jakiś absurd. Wykończymy rolnictwo w Europie […] po to żeby uzależnić ją od innych kontynentów – podsumował Ardanowski.