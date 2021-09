Strategia od pola do stołu do poprawki

Eurodeputowani z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)10 września poparli projekt pakietu Parlamentu Europejskiego w zakresie strategii od pola do stołu.

– Doceniamy pracę sprawozdawców mającą na celu przedstawienie zrównoważonych i kompromisowych poprawek. Końcowa wersja zawiera kilka interesujących propozycji pozwalających zrobić krok na przód, zwłaszcza w zakresie innowacji, rolnictwa regeneratywnego czy wzmacniania spółdzielni rolniczych. Jednakże ograniczona liczba propozycji, ale o znaczących skutkach, przekracza czerwone linie i sprawia, że pod znakiem zapytania staje nasza niezależność żywnościowa, przyszłość europejskiego rolnictwa i w ogóle obszarów wiejskich – mówi Jean Baptiste Boucher, dyrektor ds. komunikacji Copa – Cogeca

Według największej unijnej organizacji rolniczej członkowie obu Komisji zdecydowali się iść dalej niż strategia przedstawiona przez Komisję Europejską i sprawić, aby nieunikniona tranzycja była dla rolników nie do zniesienia.

– Jest to tym trudniejsze do zrozumienia dla rolniczej wspólnoty, że dopiero teraz zaczynamy sobie zdawać sprawę ze znaczących skutków tej strategii w wersji podstawowej przedstawionej przez Komisję – dodaje Boucher.

Dlatego już teraz Copa i Cogeca wzywają wszystkich europarlamentarzystów do zajęcia stanowiska w czasie październikowej sesji plenarnej i do wsparcia zmian w zakresie najbardziej brzemiennych w negatywne skutki elementów propozycji przegłosowanej przez Komisje AGRI i ENVI, tak aby zapewnić rentowność przejścia do bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego.

– Wzywamy także do przemyślenia na poziomie europejskim metodologii: nie możemy bez końca stawiać nowych celów bez uwzględnienia kosztów oraz skutków, które są ich konsekwencją – podsumowuje dyrektor ds. komunikacji Copa – Cogeca.