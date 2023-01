Strajk zawieszony! Rząd obiecał na piśmie spełnienie postulatów organizacji rolniczych

Z inicjatywy NSZZ RI “Solidarność” 10 stycznia 2023 r. odbyło się się spotkanie przedstawicieli rolniczych związków zawodowych z premierem Mateuszem Morawieckim oraz wicepremierem, ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem.

Organizatorem spotkania był NSZZ RI “Solidarność”, który zaprosił do współpracy inne rolnicze związki zawodowe: OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, Związek Zawodowy Rolników “Ojczyzna”, Związek Zawodowy Rolnictwa “Samoobrona” i Związek Zawodowy “Korona”, które to związki również uczestniczyły w spotkaniu.

Głównym postulatem związków było ograniczenie albo udrożnienie napływu zbóż z Ukrainy oraz wzmocnienie kontroli, aby było wiadomo, gdzie zboże wjeżdża i gdzie wyjeżdża – związkowcy zaproponowali, aby Krajowa Administracja Skarbowa montowała na ciężarówki przewożące zboże urządzenia GPS. Rozmawiano o kontroli zakładów przetwórczych: młynów, przetwórni paszowych, olejarni – premier Morawiecki mówił, że zboże jest kontrolowane i w większości przypadków kontrole wypadają pozytywnie. Strona rządowa obiecała, że zostaną zakupione chromatografy do badania zboża i wjedzie ono do Polski tylko po przebadaniu, gdy będzie wiadome pochodzenie tego zboża.

Związkowcy nalegali na jak najszybsze uruchomienie Funduszu Gwarancyjnego, by rolnicy, którym odbiorcy nie wypłacili należności mogli odzyskać swoje pieniądze i rozpocząć nowy sezon produkcyjny. Minister Kowalczyk obiecał, że taki fundusz powstanie na przełomie kwietnia i maja, a na jego potrzeby przeznaczone zostanie 200 mln. zł, żeby objąć poszkodowanych rolników w całym kraju.

Minister rolnictwa obiecał też uruchomienie dopłat do trzody chlewnej, czyli programu Locha+. Ponadto premier Morawiecki obiecał wystąpienie do Komisji Europejskiej o zgodę na zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do kwoty 2,50 zł za litr.

Obniżone mają być ceny nawozów – minister Kowalczyk obiecał, że zrobi wszystko aby nawozy nie kosztowały więcej niż 2,5 tys.; magazyny Azotów są wypełnione, cena gazu jest obecnie niższa niż przed wojną na Ukrainie, dlatego obniżka cen jest możliwa.

Związkowcy podkreślali też konieczność wprowadzenia “wakacji kredytowych” dla rolników, i obniżenia oprocentowania kredytów, ponieważ obecnie oprocentowanie pożyczek “klęskowych” wzrosło z 0,5% do 10-11%. Przedstawiciele Rządu obiecali że będą wprowadzone “wakacje kredytowe”, ale musi być na to zgoda Komisji Europejskiej, i jeśli ta zgoda zostanie uzyskana to postulat “wakacji kredytowych” zostanie spełniony.

– Patrząc na to, co udało nam się uzgodnić, mogę powiedzieć, że zawieszamy ogłoszony na 17 stycznia strajk – mówi przewodniczący NSZZ RI “Solidarność” Tomasz Obszański. – Cieszę się, że w tych sprawach wystąpiliśmy razem z innymi organizacjami rolniczymi, bo teraz rolnicy są traktowani jak obywatele II kategorii, dlatego już najwyższy czas, żebyśmy mówili jednym głosem i razem walczyli o nasze prawa. To trudne, ale pierwszy krok został zrobiony, organizacje przystąpiły do współpracy: rozmawiamy i wspólnie będziemy walczyć o nasze wspólne gospodarstwo, którym jest Polska.

Z kolei na 17 stycznia strajk w postaci przejazdu ciągnikami po drogach Chełma zapowiedziała Agrounia.