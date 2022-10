Stawka płatności obszarowej w 2023 roku będzie wyższa niż obecnie. A jak będzie w kolejnych latach?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że w 2023 r. stawka płatności podstawowej w Polsce wyniesie ok. 116 EUR/ha, a zatem będzie wyższa od stawki jednolitej płatności obszarowej z 2022 r., która wynosi wynosi ok. 107 EUR/ha.

– Według wyliczeń wysokość stawki płatności podstawowej w Polsce będzie zwiększała się z roku na rok, a w 2026 r. może wynieść ok. 120 EUR/ha. Jednocześnie przewiduje się, że suma stawki płatności podstawowej i średniej stawki ekoschematów (które zastąpiły płatność za zazielenienie) będzie zbliżona do sumy stawki JPO i płatności za zazielenienie (ok. 180 EUR/ha) – informuje MRiRW.

Stawki płatności mają być stopniowo wyrównywane wg mechanizmu tzw. konwergencji zewnętrznej (finansowanej proporcjonalnie przez wszystkie państwa członkowskie), zgodnie z którym we wszystkich państwach członkowskich, w których płatności bezpośrednie na hektar wynoszą mniej niż 90 proc. średniej UE, różnica między obecną średnią wysokością ich płatności bezpośrednich a 90 proc. średniej UE zostanie zmniejszona o 50 proc. w sześciu równych etapach, począwszy od 2022 r.

Mechanizm ten będzie powodował wzrost płatności w kolejnych latach wg poniższej tabeli: