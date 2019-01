Stawiają na produktywność

Rodzina Virtus, gama najnowocześniejszych ciągników SAME do prac na otwartym polu wzbogacona została o trzy nowe modele: 120, 130 i 140.

Są to maszyny o jeszcze większej mocy, wydajne i bogate w zaawansowane rozwiązania technologiczne, takie jak super nowoczesny silnik FARMotion z SCR spełniający normy Stage IV, który został zaprojektowany specjalnie dla sektora rolnego. Charakteryzuje się on dużą wydajnością i niskim zużyciem paliwa.

Wysoka wydajność układu hydraulicznego, wyjątkowy komfort w kabinie, duży zakres konfiguracji przekładni oraz szeroki wybór akcesoriów (w tym także system automatycznego satelitarnego sterowania Agrosky) zapewniają modelom Virtus nadzwyczajną wszechstronność, która jest w stanie sprostać wszelkim wymaganiom.

Nowa gama SAME Virtus jest wyposażona w sterowany elektronicznie czterocylindrowy silnik diesel FARMotion o ciśnieniu roboczym układu wtryskowego common rail 2000 barów, z turbosprężarką, zaworem waste-gate i intercoolerem. Jest to pakiet, który zapewnia wyjątkową szybkość reakcji także przy niskich prędkościach, optymalną moc i moment zarówno podczas prac polowych jak i podczas jazdy po drodze. A wszystko to przy szczególnie niskim zużyciu paliwa. Ważną nowością wprowadzoną do nowych modeli Virtus jest system HEB (Hydraulic Engine Brake), który zarządzany jest przez dedykowane sterowanie umieszczone w pozycji ergonomicznej na platformie i aktywuje równocześnie główny układ hydrauliczny oraz elektroniczny wentylator wiskotyczny chłodnic w celu wykorzystania tzw. zwalniacza silnikowego, aby skutecznie zmniejszyć prędkość pojazdu bez nadmiernego przeciążania hamulców. Dodatkowe zabezpieczenie podczas jazdy na drodze!

Sprawdzona przekładnia montowana w modelach Virtus pracuje w oparciu o 5-biegową skrzynię dla dwóch zakresów, z inwersorem hydraulicznym i 3- stopniową skrzynię Powershift, którą charakteryzuje perfekcyjne, modulowane przełączanie dzięki elektrozaworom proporcjonalnym dla maksymalnej niezawodności w różnych warunkach obciążenia. Jednocześnie funkcja APS (Automatic Powershift) i SpeedMatching zapewniają w wersji Powershift optymalny wybór przełożenia w odniesieniu do prędkości jazdy.

Ponadto, zgodnie z ugruntowaną już tradycją SAME, razem z inwersorem hydraulicznym występuje także wygodna funkcja Stop&Go oraz przycisk ComfortClutch, które umożliwiają operatorowi zmianę biegów bez używania pedału sprzęgła.

W związku z tym, już w wyposażeniu seryjnym modele Virtus oferują aż 30 przełożeń dla każdego kierunku jazdy, które to ulegają podwojeniu po dodaniu opcjonalnego superreduktora i pozwalają na jazdę zarówno do przodu, jak i do tyłu z prędkością jedynie 134 metrów na godzinę, przy maksymalnych obrotach silnika.

Dwie kolejne możliwe opcje, takie jak ASM (funkcja, która automatycznie zarządza całkowitą blokadą mechanizmów różnicowych i włączaniem przedniego napędu) oraz radar (który umożliwia stały monitoring poślizgu) zapewniają ciągnikom Virtus znaczny wzrost osiągów w pracach polowych.

Duża siła i maksymalna wszechstronność dotyczy także układu hydraulicznego: w wyposażeniu standardowym ciągniki Virtus posiadają pompę o wydajności 90 l/min obsługującą podnośnik i zespół maksymalnie 8-drożnych tylnych rozdzielaczy sterowanych mechanicznie. Jednak dzięki ofercie typu modułowego możliwy jest montaż pompy Load Sensing o wydajności 120 l/min z maksymalnie 8-drożnymi rozdzielaczami sterowanymi mechanicznie lub 10-drożnymi rozdzielaczami sterowanymi elektronicznie. Maksymalny udźwig tylnego podnośnika wynosi 5000 kg, jednak możliwe jest jego zwiększenie do 7000 kg za pomocą dodatkowych cylindrów montowanych jako opcja na zamówienie (w wyposażeniu seryjnym w modelu Virtus 140). Oczywiście, w wyposażeniu seryjnym obecne jest sterowanie elektroniczne oraz anti-dumping, czyli system tłumiący drgania wywołane holowanymi maszynami. Jako opcja dostępny jest także najnowszy i mocny podnośnik przedni o udźwigu 2880 kg, na zamówienie wyposażony w WOM o prędkości 1000 obrotów/min.

Wszechstronność modeli Virtus potwierdza montaż tylnego WOM, który jest przewidziany we wszystkich typowych trybach, czyli 540, 540 ECO, 1000 i 1000ECO, oraz WOM zsynchronizowany ze skrzynią na niezależnym wale wyjściowym. W wyposażeniu seryjnym WOM włączany jest elektrohydraulicznie, w sposób modulowany. Posiada on funkcję Auto, która umożliwia jego automatyczne włączanie i wyłączanie, w zależności od pozycji podłączonej maszyny za pomocą 3-punktowego układu zawieszenia. Jako opcja możliwy jest montaż wału wielowypustowego w wersji wymiennej.

Dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy, układ hamulcowy w standardzie występuje w wersji zintegrowanej z hamowaniem na wszystkie koła, z tarczami w kąpieli olejowej. Hamulec postojowy HPB (Hydraulic Park Brake) umożliwia jeszcze bardziej bezpieczne i skuteczne zablokowanie pojazdu w każdych warunkach nachylenia terenu. W nagłym wypadku, hamulec HPB można użyć do stopniowego zatrzymania ciągnika. System Powerbrake, także obecny w wyposażeniu seryjnym, pozwala operatorowi na niewymagające wysiłku korzystanie z hamulca przy jednoczesnym uzyskaniu natychmiastowej, skutecznej i dobrze wyważonej reakcji układu hamulcowego. Ponadto zapewnia wykonanie 10 awaryjnych hamowań działających także po wyłączeniu silnika. W ciągnikach SAME Virtus możliwy jest już montaż na zamówienie różnych wariantów układu hamulcowego dla przyczepy, zarówno hydraulicznego jak i pneumatycznego, które całkowicie spełniają wymogi najnowszej dyrektywy europejskiej „Mother Regulation”. Jako opcja dostępne są zawieszenia przedniej osi sterowane elektronicznie.

Łatwość obsługi funkcji, niemal całkowite pole widzenia i komfort na bardzo wysokim poziomie to typowe cechy produktów SAME, które znajdują całkowite odzwierciedlenie w serii Virtus. Kabinę można doskonale spersonalizować w zakresie przeszklenia i rodzaju hydraulicznych przyrządów sterowniczych, które w ergonomiczny sposób i według częstotliwości ich używania pogrupowano zgodnie z uznaną już logiką firmy SAME opartą na kolorach. Taki system umożliwia natychmiastowe i jednoznaczne rozpoznanie funkcji poszczególnych elementów.

Wysoki poziom komfortu oferowany w ciągnikach Virtus można dodatkowo zwiększyć dzięki dostępności jako opcji zawieszeń (zarówno mechanicznych jak i pneumatycznych) oraz systemu SDD, który dzięki podwojeniu szybkości skrętu ułatwia manewry przy niskiej prędkości. Jako opcja dostępne jest także 8-calowy iMonitor – urządzenie do wyświetlania i sterowania funkcjami roboczymi maszyny oraz funkcją automatycznej jazdy Agrosky.

Źródło: SAME