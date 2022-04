Startuje Manitou Challenge

Już w niedzielę 24. kwietnia rusza Manitou Challenge – pierwsze tego typu wydarzenie w branży maszyn rolniczych w Polsce! Siedmioro wybranych YouTuberów z całego kraju przetestuje ładowarkę Manitou w swoich gospodarstwach i wystawi jej ocenę. Bez scenariuszy, bez taryfy ulgowej i bez litości! Zgadnij, którzy YouTuberzy wezmą w nim udział i zawalcz o nagrodę główną w konkursie!

Wyzwania, przed jakimi stają rolnicy w ostatnich latach są coraz większe – wysokie koszty produkcji, niskie ceny w skupach wielu produktów rolno-spożywczych, a w niektórych przypadkach ograniczone rynki zbytu… To tylko wierzchołek góry lodowej. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest szukanie oszczędności w coraz bardziej wydajnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych. I tu wchodzi ona. Cała na… czerwono.

Uniwersalna ładowarka odchodzi do lamusa

Rolnicy coraz częściej poszukują maszyn maksymalnie wydajnych. Pojęcie „uniwersalnej ładowarki” już się nie sprawdza. Profesjonalne gospodarstwa sięgają półkę wyżej – jeśli chodzi o wydajność i parametry, a jednocześnie oszczędność i ekonomię. Taka właśnie jest maszyna, przed którą Manitou postawiło nie lada wyzwanie – Manitou Challenge. To ona będzie testowana i oceniana przez YouTuberów: ładowarka Manitou MLT 841-145 PS+, napędzana nowym silnikiem Yanmar z pompą hydrauliczną o przepływie 200 l/min.

– To bardzo mocna, szybka i wydajna maszyna. Jej użytkownicy podkreślają, że hydraulika działa najszybciej spośród wszystkich dostępnych na rynku ładowarek. Masa powyżej 9 ton pozwala wykorzystać jej możliwości – 4 tony udźwigu. Lekkie ładowarki o podobnych parametrach nie wykonają tej samej roboty, co ta maszyna – zauważa Wojciech Mankiewicz, Manager Sprzedaży w dziale rolnictwo Manitou Polska. – Do tego silnik ma bardzo duży maksymalny moment obrotowy 602 Nm/m, co w tej klasie maszyn jest czymś niespotykanym. Wszystko to daje w efekcie bardzo dobre parametry, jeśli chodzi o jazdę, pracę i wydajność maszyny – podkreśla.

Nie zapominając też o oszczędności i ekonomii: tu liczby mówią same za siebie – w modelu MLT 841-145 PS+ przeglądy silnika przeprowadzane są co 1000 roboczogodzin, a hydrauliki – co 2000.

Inteligentna hydraulika

Skoro już mowa o hydraulice… Nie można tu pominąć rozwiązań, które w testowanym modelu zostały zastosowane. Mowa tu o inteligentnej hydraulice, która pozwala na wykonanie jednym ruchem yoysticka np. do przodu, kilku czynności jednocześnie: powrotu do pozycji załadunku, automatycznego wytrząsania łyżki (np. przy oborniku) lub pionowego podnoszenia.

– Takie zautomatyzowanie ruchu jest niezbędne, szczególnie w dużych profesjonalnych gospodarstwach, gdzie maszyna potrafi ładować np. rzepak czy zboże przez kilka dni z rzędu. To zaoszczędza czas i energię operatora, pozwala mu być jeszcze bardziej wydajnym, niż normalnie mógłby być – mówi Wojciech Mankiewicz.

Ale to nie wszystkie cechy, na które warto zwrócić uwagę i które będą też sprawdzane przez YouTuberów. Ocenianych parametrów będzie dziesięć, a wśród nich znajdą się m.in. komfort i widoczność, jazda z przyczepą, panel sterowania czy obsługa i konserwacja.

Kto weźmie udział w Manitou Challenge?

Do Manitou Challenge zostało zaproszonych siedmioro znanych i lubianych YouTuberów z branży rolniczej. Oczywiście – praktyków, którzy w swoim gospodarstwie mogą przetestować ładowarkę i jej możliwości na wiele sposobów. Co więcej – są to Influencerzy z różnych regionów Polski. Tak, aby maszyna mogła zmierzyć się ze zróżnicowanymi warunkami i zadaniami, zarówno w produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej.

Kogo obejrzymy podczas testów? Na odpowiedź na to pytanie musicie jeszcze chwilę poczekać – będziemy odkrywać z Wami te karty wraz z kolejnymi wideo publikowanymi w ramach Manitou Challenge. Do tego czasu potrwa też konkurs. Zrób zdjęcie podczas pracy z ładowarką lub takiej, gdzie ładowarka by Ci się przydała i wstaw je w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Manitou Polska na Facebook’u. Zwycięzca dostanie maszynę na tydzień na testy i dołączy do Manitou Challenge 2023.

YouTuber też rolnik

Skąd pomysł na przeprowadzenie takiej akcji? – Wiemy, że praca rolnika wymaga od niego bardzo dużo zaangażowania, ogromu starań, niejednokrotnie związana jest z ryzykiem i dużą presją czasu, rynku czy warunków zewnętrznych. Chcemy więc dostarczyć mu takie rozwiązania, które jak najbardziej ułatwią mu tę pracę i sprawią, że będzie ona coraz bardziej opłacalna. Dlatego nasi projektanci i konstruktorzy cały czas pracują nad nowymi rozwiązaniami, zarówno jeśli chodzi o komfort pracy operatora, jak i wydajność maszyny, jej coraz lepsze osiągi, parametry, moc i precyzję – wymienia Weronika Mincberg, Marketing Manager Manitou na Polskę, centralną i południowo- wschodnią Europę. – Jesteśmy pewni, że nasza ładowarka sprawdzi się w każdych warunkach, nie obawiamy się oceny. Chcemy, aby rolnicy też się o tym przekonali. Dlatego przekazujemy ją na niezależne testy. Każdy z YouTuberów może dać wycisk maszynie i pokazać, na co ją stać. Sami jesteśmy ciekawi ich oceny – śmieje się.

W końcu YouTuber to też rolnik. I jak każdy rolnik – poszukuje w swoim gospodarstwie rozwiązań, które pozwolą mu wykonywać swoją pracę z jak najlepszym rezultatem. Sprawdź więc, czy ładowarka Manitou MLT 841-145 PS+ podoła temu wyzwaniu. Wideo YouTuberów w ramach Manitou Challenge będą publikowane w środy i niedziele. Pierwsza odsłona kart już w niedzielę 24. kwietnia na stronie www.manitou-challenge.pl i profilu Manitou Polska na Facebook (https://www.facebook.com/manitoupolska). Tego nie można przegapić, będzie się działo!