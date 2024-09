Stanowisko pod jęczmień ozimy

Przy wyborze stanowiska pod jęczmień ozimy ważna jest zarówno ocena pod kątem gleby, jak i przedplonu. Jęczmień ozimy charakteryzuje się największymi spośród zbóż wymaganiami dotyczącymi odczynu.

Gleba

Jęczmień ozimy najlepiej plonuje przy pH w granicach od 5,4 do 7,5. Przy niższych wartościach pH obserwuje się obniżenie plonowania, co jest związane między innymi z dużą wrażliwością jęczmienia na nadmiar w glebie wolnych jonów glinu i manganu. Przy uprawie jęczmienia ozimego na odkwaszonych glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego stwierdza się wyższe plony, w porównaniu do plonowania na tym stanowisku pszenicy, owsa czy pszenżyta. W przypadku uprawy jęczmienia ozimego mniejszy wpływ na plonowanie rośliny odgrywa typ gleby w stosunku do jej kultury.

Jęczmień ozimy najlepiej plonuje na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego. W przypadku uprawy tej rośliny na glebach kompleksu pszennego wadliwego spadek plonowania w odniesieniu do kompleksu pszennego bardzo dobrego jest niespełna 2 – 4%. Roślina ta wysokie plony wydaje również na kompleksie żytnim bardzo dobrym. Przy uprawie jęczmienia ozimego na glebach kompleksu żytniego dobrego i żytniego słabego plony są niższe odpowiednio o 11 – 15% i o 25% w stosunku do plonów ziarna uzyskanych na stanowiskach kompleksu pszennego bardzo dobrego.

Przedplon

Zasadniczą rolę w uprawie jęczmienia ozimego odgrywa przedplon, zarówno pod kątem jego wartości, jak i czasu schodzenia z pola. Najkorzystniejszym terminem zbioru przedplonu jest przełom lipca i sierpnia.

Najlepszymi przedplonami dla jęczmienia ozimego są: rzepak ozimy, groch, wczesne odmiany ziemniaka i mieszanki strączkowe na nasiona. Słabym przedplonem jest pszenica ozima i jara, a także pszenżyto ozime i jare. Wynika to głównie z zagrożenia chorobami. Z kolei bezpiecznym przedplonem pod kątem fitosanitarnym jest owies.

Należy podkreślić, że plonotwórcza rola przedplonu zwiększa się wraz z gorszą jakością gleby na stanowisku przeznaczonym pod uprawę jęczmienia ozimego. W przypadku uprawy jęczmienia po strączkowych czy zbożowych ważne jest zniszczenie pozostałości po przedplonie i częściowe wymieszanie ich z wierzchnią warstwą gleby.

Zabiegi uprawowe

Przy prawidłowym przygotowaniu stanowiska pod jęczmień ozimy duże znaczenie odgrywa odpowiednie wykonanie zabiegów uprawowych, aby przez naturalne osiadanie gleby został przywrócony podsiąk wody w górne warstwy gleby. Jest to niezwykle istotne, bowiem osiadanie gleby po wschodach roślin prowadzi do tego, że węzeł krzewienia pozostaje na zbyt małej głębokości, a niekiedy może być nawet całkowicie odkryty. Wpływa to na duże narażenie roślin na wahania temperatury, a w okresie zimowym może znacznie ograniczyć stopień przezimowania jęczmienia ozimego i zmniejszyć intensywność jego krzewienia.

Dużą rolę w plonowaniu jęczmienia ozimego odgrywa poza prawidłowym przygotowaniem stanowiska również suma i rozkład opadów atmosferycznych w trakcie wegetacji roślin.