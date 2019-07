Stanowisko KZP – PTCH

Propagowanie utrzymywania świń na wybiegach nie poprawi sytuacji epizootycznej względem ASF.

Krajowy związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej popiera ideę podnoszenia dobrostanu zwierząt za rekompensatą, która została zawarta w programie „Dobrostan zwierząt” Wariant 1.1 i Wariant 1.2. zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący PROW 2014–2020, odnoszącym się do powiększenia powierzchni przypadającej na 1 zwierzę.

– Środowisko producentów trzody chlewnej zaniepokoiło się jednak propagowaniem, w dobie walki z ASF, dostępu świń do wybiegu opisanym w Wariancie 1.3 i 1.4. Zdajemy sobie sprawę, że zgodnie z zasadami bioasekuracji, w przypadku utrzymywania świń na wybiegach rolnicy muszą wybieg zabezpieczyć podwójnym ogrodzeniem o wysokości 1,5 metra związanym na stałe z podłożem na podmurówce lub wkopanymi krawężnikami. Jak pokazuje jednak wieloletnie doświadczenie walki z wirusem ASF, nawet stada stale przebywające w budynkach bez wybiegów, które mają wprowadzone zasady bioasekuracji są zakażane wirusem. Dochodzenia epizootyczne bardzo rzadko pokazują drogę przeniknięcia wirusa ASF do stada. Najczęściej sposób wniknięcia i zakażenia stada pozostaje nieznany. Świadczy to o tym jak jeszcze mało wiemy na temat sposobów rozprzestrzeniania się wirusa ASF – mówi Aleksander Dargiewicz, dyrektor zarządzający w KZP – PTCH.

W ocenie hodowców propagowanie utrzymywania świń na wybiegach nie poprawi sytuacji epizootycznej względem ASF. Dlatego KZP – PTCH postuluje do ministra rolnictwa o odstąpienie od planowanych dopłat do świń utrzymywanych na wybiegach opisanych w Wariantach 1.3 i 1.4. do momentu całkowitej eradykacji wirusa ASF z kraju.

Opracował: Krzesimir Drozd

Źródło: KZP – PTCH