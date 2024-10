Stanowczy sprzeciw wobec Mercosur! KRIR apeluje do premiera Tuska – ta umowa to bankructwo polskiego rolnictwa!

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych stanowczo sprzeciwia się podpisaniu umowy handlowej pomiędzy UE a Mercosur. 28 października 2024 r. Zarząd Izb Rolniczych wystąpił w imieniu polskich rolników do premiera Donalda Tuska informując, że podpisanie tej umowy wykluczy z rynku polskich i europejskich rolników.

Sprzeciw wobec Mercosur

W piśmie adresowanym do prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, występując w imieniu polskich rolników, stanowczo sprzeciwił się wprowadzeniu liberalizacji handlu pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur – blokiem składającym się z Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju.

Konsumentom będzie oferowana tania i niezdrowa żywność

W uzasadnieniu sprzeciwu KRIR wyjaśnia, że rolnicy obawiają się przede wszystkim tego, że żywność z krajów Mercosur, wyprodukowana taniej (niskie standardy jakości, koszty energii i pracy) będzie oferowana konsumentom w niższych cenach. Nie trzeba być wizjonerem, żeby przewidzieć, jakiego wyboru dokonają konsumenci, mimo realnej groźby negatywnych skutków zdrowotnych.

Więcej unijnych standardów a rolnictwo w UE padnie

– Import tańszej żywności wykluczy z rynku produkujących ją drożej europejskich producentów. Dalsze wprowadzanie podwyższonych norm środowiskowo-jakościowych w standardach produktów w Unii Europejskiej będzie powodować wzrost cen produktów. Różnica w standardach stosowanych wobec rolników unijnych i Mercosur może zdecydowanie się powiększyć. Taka rozbieżność nie będzie możliwa do utrzymania produkcji rolnej w UE, a umowa z Mercosur tylko pogłębi ten problem – czytamy na stronie KRIR.

Amazonia nieważna, gdy w grę wchodzi handel

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca uwagę na hipokryzję decydentów unijnych: w Ameryce Południowej nie tylko nie przestrzega się unijnych wymogów jakościowych żywności, ale też nie dba się o ochronę środowiska.

– Producenci z krajów Mercosur powinni spełniać te same standardy jakości oraz wymogi dotyczące ochrony klimatu i środowiska, co producenci krajów Unii Europejskiej. W krajach Mercosur produkcja rolna będzie wzrastała, kosztem wycinania lasów amazońskich, co pogłębi zmiany klimatyczne jeszcze szybciej – stwierdza Zarząd KRIR.

To firmy unijne muszą się martwić o amerykańskie lasy

Warto przypomnieć w tym miejscu, że Parlament Europejski przyjął ostatnio nowe przepisy o deforestacji, zobowiązujące firmy do sprawdzania czy produkty sprzedawane na rynku europejskim nie przyczyniły się do wylesiania lub degradacji lasów na świecie, ale zakazem importu nie został objęty żaden kraj ani towar.

Na umowie z Mercosur zyska przemysł, stracą rolnicy i klimat

– Zdaniem sektora rolniczego założenia umowy przynoszą korzyści stronie europejskiej tylko w wybranych sektorach, zwłaszcza w przemyśle, a dla pozostałych stanowi poważne zagrożenia, w tym dla rolnictwa i klimatu. Podkreślamy, że jako organizacja reprezentująca interesy rolników, nie zgadzamy się z zaproponowanymi rozwiązaniami. Zdanie rolników w Polsce jest zgodne ze stanowiskiem rolników europejskich, zrzeszonych w COPA-COGECA podjętym na ostatnim Kongresie w Bukareszcie – czytamy w piśmie Krajowej Rady Izb Rolniczych skierowanym do premiera Donalda Tuska.