Stanie przed sądem za znęcanie się nad zwierzętami

Kara 3 lat więzienia grozi 53-letniemu mieszkańcowi Rudy Śląskiej, który skrajnie zaniedbywał trzymane przez siebie zwierzęta. Część z nich już została mu odebrana.

Rudzianin w swoim ogródku trzymał łącznie 13 zwierząt, w tym konie, kuce, psy, a nawet świnię wietnamską. Były one zaniedbane, wychudzone i brudne. na teren posesji wkroczyli więc w końcu policjanci ze służbami weterynaryjnymi i interwencyjnie odebrali część czworonogów.

– Ogiery i kuce utrzymywane były w zbyt ciasnych pomieszczeniach bez dostępu do światła i wody. Wypuszczane były na grząski padok ogrodzony blachą i drutem. Warunki, w jakich przebywały, stanowiły dla nich poważne zagrożenie. Z kolei kojce dla psów były brudne i zaniedbane tak, jak same czworonogi. Właściciel nie zadbał nawet o budy, by mogły się schronić przed działaniem warunków atmosferycznych. Ponadto rudzianin hodował także młodą świnię wietnamską, którą dokarmiał psią karmą. Zwierzę miało otwartą ranę szyi, którą właściciel próbował leczyć samodzielnie – informują policjanci z Rudy Śląskiej.

Decyzją służb weterynaryjnych 53-latkowi zostały interwencyjnie odebrane cztery kuce oraz świnia, zwierzęta trafiły do jednego z gospodarstw na terenie Śląska, prowadzonego przez fundację. Pozostałe zwierzęta zostały na miejscu, jednak mieszkaniec Rudy Śląskiej musi się liczyć również z ich utratą. Za znęcanie się nad zwierzętami poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach oraz w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa właścicielowi grozi do 3 lat więzienia.

Paweł Palica