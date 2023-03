Stan upraw w kraju – co mówi InfoPole 17-23.03.2023 #1

Jak prezentuje się stan upraw w kraju? Sprawdzamy co mówi raport InfoPole o kondycji zbóż ozimych i rzepaku ozimego za okres od 17 do 23 marca br.

Stan plantacji rzepaku ozimego

Rzepak dobrze przezimował w większości regionów. W północno-wschodnim chłodna pogoda nie sprzyja pojawowi szkodników, w żółtych naczyniach można zaobserwować pojedyncze sztuki chowacza brukwiaczka, przy czym w niektórych lokalizacjach progi szkodliwości chowaczy zostały przekroczone. W regionie zachodnim i północnym zaobserwowaliśmy wzrost temperatury nawet do 17°C, co od razu poskutkowało dużą presja ze strony chowaczy w rzepaku. Przeciwko tym szkodnikom zastosować można, np. Karate Zeon.

W większości regionów rośliny rzepaku ozimego znajdują się w fazie formowania i wzrostu pędu głównego – (BBCH 25-31). Na południowym wchodzie wchodzi w fazę rozwoju pędów bocznych, a na plantacjach z wcześniejszego siewu osiągnął fazę wydłużania pędu głównego. Na południu faza rozwojowa roślin waha się od BBCH 29 do BBCH 32 i trwa szybkie wydłużanie pędu głównego. W celu utrzymania dobrej kondycji roślin wskazane jest zastosowanie dokarmiania dolistnego wraz z preparatami zawierającymi bor.

Choroby grzybowe – szara pleśń i sucha zgnilizna kapustnych widoczne są raczej na jesiennych liściach rzepaku. Na polach, gdzie rzepaki osiągnęły fazę wydłużania pędu głównego (BBCH 31) trzeba będzie wykonać regulację wzrostu i pokroju rośliny z wykorzystaniem preparatu, np. Toprex, który jednocześnie wyniszczy pierwotne źródła infekcji chorobowych i zapewni ochronę.

W rzepaku ozimym początek wiosny jest to ostatni czas na wykonanie poprawek herbicydowych, lub tam gdzie jesienią nie wykonano zwalczania samosiewów zbóż lub innych chwastów jednoliściennych, należy wykonać zabieg, np. preparatem Zetrola. Przypominamy, że wiosenny okres do zastosowania graminicydów jest dość krótki. Na dwuliścienne możemy zastosować preparaty, które zawierają np. takie substancje aktywne jak: chlopyralid, halauksyfen metylu czy pikloram.

Stan plantacji pszenicy ozimej

Zboża ozime wczesnych terminów siewu są w przewadze dobrze rozkrzewione (BBCH 21-23(30)). W podkarpackim mają od 1 do 5 rozkrzewień (BBCH 21-25). W lubelskim i małopolskim od 2 do 4 rozkrzewień (BBCH 22-24). Jest to idealny moment na zaplanowanie dokrzewiania, gdy jest konieczne. Na zachodzie i północy widać już ruszenie wegetacji, w cieplejszych regionach nawet działanie pierwszej dawki azotu (źdźbła podnoszą się coraz wyżej – przyjmując postawę pionową). Natomiast zboża z późnojesiennych zasiewów wymagają dokrzewiania (11-12 BBCH). Słabo rozkrzewione plantacje powinny potraktować jak najszybciej regulatorem wzrostu, np. preparatem Moddus Start.

W plantacjach pszenicy ozimej, gdzie nie wykonano jesiennych zabiegów odchwaszczających można zastosować, np. Axial Komplett Pak lub Avoxa Pak w celu zwalczania miotły i chwastów dwuliściennych. W przypadku obu rozwiązań mamy długi termin wiosennego stosowania – od ruszeniu wegetacji aż do fazy drugiego kolanka. Jeżeli musimy zwalczyć takie chwasty jak; chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy czy wyczyniec polny w tym celu możemy zastosować preparat Axial 50 EC – można go stosować od momentu ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego (BBCH 37) rośliny uprawnej.

Szkodniki są mało widoczne (np. lokalnie w lubelskim odłowiono pierwszą śmietkę ozimówkę) lub ich jeszcze nie stwierdzono. Infekcje grzybowe występują na jesiennych obumierających liściach (objawy mączniaka i septoriozy paskowanej liści). Ponadto na południu można już dostrzec niewielkie ilości aktywnych infekcji rdzy brunatnej i pierwsze objawy chorób podstawy źdźbła.

Na roślinach jęczmienia ozimego w północno-wschodnim regionie widać pożółknięcia spowodowane działaniem niższych temperatur i wiatru, rośliny jednak nie wymarzły. Wraz z poprawą pogody konieczne będzie wykonanie zabiegów zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych oraz zabiegów dokrzewiania.