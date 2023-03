Stan fitosanitarny zbóż ozimych – choroby dobrze widoczne

Od stycznie występował systematyczny opad śniegu lub deszczu, mamy zatem wymarzone warunki do rozwoju chorób. Dobrze rozwinięte, gęste plantacje są porażone przez grzyby chorobotwórcze. Dominuje mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, można zauważyć rdzę. Zagrożeniem są podsuszki powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium.

Przede wszystkim mączniak i septorioza

Zboża są porażone przez patogeny chorobotwórcze. Widoczne jest mącznik prawdziwy zbóż i traw, jesienne infekcje strawiły już najstarsze liście. Przy dokładniej lustracji widać także naloty młodego mączniaka na młodszych liściach.

Zaatakowała septorioza paskowana liści pszenicy – najgroźniejsza z chorób. Należy sobie zdawać sprawę, że poczyniła spustoszenie w roślinach już od zimy (jej okres utajonego rozwoju trwa 14-30 dni). Obecnie, gdy zboża są w fazie krzewienia, jest już dobrze widoczna.

Ponadto w plantacjach pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego widoczna jest także rdza. W zbożach ozimych nie można zapomnieć o chorobach podstawy źdźbła. W niektórych plantacjach na roślinach widoczny jest początek fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni zbóż. Objawy chorobowe na częściach nadziemnych zaczną się uwidaczniać w fazie strzelania w źdźbło, a najwyraźniejsze są po wykłoszeniu.

Termin ochrony T-1

Stan fitosanitarny zbóż wskazuje na konieczność szybkiej interwencji fungicydem, gdy tylko pozwolą na to temperatury. Możliwe jest stosowanie ochrony fungicydowej w dość chłodnych jeszcze warunkach, bowiem niektóre substancje czynne fungicydów radzą sobie niskich temperaturach. Przy czym funkcje fizjologiczne w roślinie zaczynają sprawnie działać od 6°C, dlatego w niższych temperaturach działanie ochrony fugicydowej jest spowolnione (wegetacja roślin jest spowolniona), efektywność może nie być zadowalająca, a przy nadejściu ochłodzenia może powodować fitotoksyczność.

Na najbliższy czas synoptycy przewidują stopniowe ocieplenie co oznacza że gęstych łanach będzie można zastosować zabieg ochrony T-1 krótko przed pierwszym kolankiem. Pamiętając jednocześnie, że najlepiej sięgać po kilkuskładnikowe mieszaniny, w których przynajmniej jedna substancja czynna powinna działać w niskich temperaturach, gdy decydujemy się na wczesny zabieg ochrony. Zastosowana mieszanina powinna działać kompleksowo na zespół chorób, zawierać substancje czynne należące do różnych grup chemicznych co jest gwarancją, że mechanizm działania na grzyby, które są zwalczane, jest odmienny. Dotyczy to również mechanizmu działania w roślinie – układowego, wgłębnego lub powierzchniowego.