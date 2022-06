Przegląd stałokomorowych pras do zbioru słomy

Jednym z najpopularniejszych sposobów zbioru słomy jest jej prasowanie z wykorzystaniem pras rolujących lub wielkogabarytowych. W małych i średnioobszarowych gospodarstw rolnych dominują prasy rolujące stałokomorowe łańcuchowe oraz walcowe. Maszyny te są również stosowane do zbioru słomy.

Prasy belujące produkują zarówno wytwórcy krajowi jak i zagraniczni. Przyjrzeliśmy się prasom rolującym przeznaczonym do słomy wybranych producentów obecnych na polskim rynku. O maszynach pozostałych wytwórców napiszemy kolejnym razem.

Prasy marki Kuhn

Oferta francuskiego producenta w zakresie pras stałokomorowych obejmuje cztery modele. Do zbioru siana i słomy francuski producent poleca model FB 119 dostępny bez rotora oraz pozbawiony noży. Maszyna ta formuje bele o średnicy 1,25 i szerokości 1,20 m. Seria FB to prasy walcowe. Komora prasowania w modelu F119 składa się z 14 walców. Maszyna ta podobnie jak i pozostałe prasy Kuhn serii FB jest wyposażona w mechanizm wiązania sznurkiem lub obwiązywania siatką. Do obsługi funkcji maszyny producent oferuje terminal z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem. W urządzeniu tym użytkownik może wybrać, czy wiązanie ma być inicjowane ręcznie, czy też automatycznie.

Prasy Metal-Fach

Oferta pras stałokomorowych marki Metal-Fach obejmuje trzy modele pras stałokomorowych. Jedną z nich prasa łańcuchowa Z587, która formuje balot o średnicy 1200 cm. Dostępny jest także model Z587/1 z komory którego wylatuje balot o średnicy 1500 mm.

Prasy belujące Z587 i Z587/1 przeznaczone są do zbioru siana, zielonki o wilgotności do 60 proc. oraz słomy pokombajnowej.

Komora zwijania typu łańcuchowego w obu modelach została oparta na 33 prętach. W maszynach zastosowano bębnowo-palcowy podbieracz o szerokości 1800 mm. W wyposażeniu standardowym znajduje się rolkowy docisk pokosu, który usprawnia przeniesienie materiału poprzez podbieracz do komory.

Zbiór siana i słomy umożliwia także prasa Z562 z komorą typu walcowego, która jest oparta na 16 walcach oraz Z602 z komorą łańcuchowo- walcową.

Prasy wyposażono w system wiązania balotów sznurkiem lub siatką. Maszyny są obsługiwane z poziomu kabiny ciągnika za pomocą cyfrowego panelu sterujący, który informuje użytkownika m.in. o stanie przeładowania komory oraz o otwarciu komory, pracy zespołu obwiązywania siatką i działaniu rozdzielacza hydraulicznego.

Prasy od firmy Claas

Claas posiada w swojej ofercie serię pras rolujących o nazwie Rollant przystosowanych również do zbioru materiałów suchych. Jednym z modeli jest prasa Rollant 520, która wytwarza baloty o średnicy 1,25 m i szerokości 1,20 m. W komorze prasowania znajduje się łącznie 16 walców. Osiem z nich wykonano z blachy stalowej o grubości 3mm, a pozostałe osiem z blachy stalowej o grubości 4 mm.

Prasa jest dostępna w wersji ze zgarniaczem palcowym do delikatnego traktowania materiału, z rotorem podającym oraz systemem do cięcia. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest podbieracz z dociskaczem. Do owijania balotów można wybrać sznurek lub siatkę. Obsługę prasy z poziomu kabiny ciągnika umożliwia terminal Claas Operator.

Największą prasą stałokomorową w ofercie Claasa jest Rollant 620 formująca baloty o średnicy 1,50 m. Maszyna jest przeznaczona do zbioru słomy i siana z wysoką przepustowością i gęstością bel. W opcji dostępny jest mechanizm tnący Roto Cut (RC) z siedmioma nożami. Jak podkreśla producent, krótka słoma wpływa na kształt samego balotu, który w łatwy sposób można rozwinąć, pomimo silnego zgniotu.

Prasy ze stajni Maschio Gaspardo

Włoska firma Maschio Gaspardo w swej bogatej ofercie ma również prasy stałokomorowe, które pojawiły się w wyniku połączenia ze strukturami włoskiego producenta – firmy Officine Feraboli S.p.A. specjalizującej się w produkcji tych maszyn.

W ofercie Maschio Gaspardo dostępnych jest pięć serii pras stałokomorowych. Wśród nich są maszyny serii Entry, którą tworzą dwa modele oznaczone symbolami 120 i 150 przeznaczone do zbioru słomy, siana oraz zielonki na sianokiszonkę. Pierwsza prasa formuje baloty o średnicy 120 cm. Wymiary balotów z drugiego modelu to 150 cm.

Obie maszyny są wyposażone w komory łańcuchowe. Baloty mogą wiązane siatką lub sznurkiem. Do sterowania prasami producent oferuje prosty sterownik z licznikiem sformowanych balotów.

Kolejną maszyną z logo Maschio Gaspardo jest Trotter W konstrukcji tej maszyny zastosowano komorę składającą się z 18 użebrowanych walców. Zależnie od potrzeb maszyna może być wyposażona w zespół tnący wyposażony w 13 lub 25 noży. W przypadku zbioru jedynie słomy lub siana producent oferuje prasę z klasycznym podajnikiem grzebieniowym.

Prasa jest sterowana za pomocą terminala znajdującego się w kabinie ciągnika. Zbiór plonów różnych rodzajów paszy w tym roślin strączkowych jak również słomy i ziarna umożliwiają prasy Mondiale 120. Są to maszyny, które formują baloty o średnicy 120 cm. Baloty powstają w komorze składającej się z 19 walców. Prasy są wyposażone w dwa systemy podawania z zespołami tnącymi, które różnią się liczbą noży.

Prasy z logo Sipma

Lubelska fabryka oferuje rolnikom sześć modeli pras stałokomorowych. Jedną z maszyn jest PS 125 Fortis z komorą walcowo-łańuchową, która formuje baloty o wymiarach: 1,2×1,2 m. Jest ona przeznaczona do zbioru słomy pokombajnowej zbóż i rzepaku oraz resztek pożniwnych kukurydzy i siana zgrabionego w wały jak również może być wykorzystana o zbioru podwiędniętej zielonki z przeznaczeniem na sianokiszonkę. Standardowo maszyna jest wyposażona w rotor, który zapewnia szybki i wydajny przepływ materiału do komory prasowania. Dodatkową opcją jest rotacyjny zespół podająco-rozdrabniający wyposażony w 11 noży tnących. Maszyna jest obsługiwana za pomocą elektronicznego sterownika.

Predysponowana do zbioru słomy jest prasa Classic PS 1210 wyposażona w komorę łańcuchową. Zwija ona bele o standardowej wielkości 1,20 x 1,20 m. Standardowo prasa wiąże baloty sznurkiem. Za dopłatą maszynę można doposażyć w obwiązywanie siatką, automatyczne smarowanie, szerokie ogumienie oraz elektryczne sterowanie obwiązywaczem z komputerem pokładowym.

W gamie produktów Sipma posiada prasę z komorą walcową PS 1235 Pionier. Prasa ta jest przeznaczona do zbioru zielonki na sianokiszonkę jak również dobrze sprawdza się w zbiorze słomy i siana. Wymiary formowanych balotów to 1,25×12 m. Maszynę wyposażono w rotacyjny zespół podająco-rozdrabniający z 11 nożami tnącymi oraz elektroniczne sterowanie.

Prasy marki New Holland

New Holland oferuje cztery modele pras rolujących, które mogą być wykorzystywane do zbioru słomy. Wchodzące w skład serii BR100 modele BR120 i BR150 Utility to propozycja skierowana do niewielkich gospodarstw, które potrzebują maszyn do sprasowania przede wszystkim suchych materiałów, jakich jak słoma czy siano. Prasy formują bele o szerokości 1,20 m i średnicy wynoszącej odpowiednio: 1,20 i 1,50 m. Obydwa modele są wyposażone w łańcuchowo-prętowy układ formujący bele. Modele BR155 mogą formować gęstsze i cięższe bele. Szerokość beli w tych prasach podobnie jak w mniejszych modelach wynosi 1,20 m, ale średnica jest większa i wynosi 1,55 m.

W standardzie obwiązywanie balotów w prasach serii BR100 odbywa się za pomocą siatki. Opcjonalnym wyposażeniem jest podwójny aparat wiążący sznurkiem. Maszyny można też wyposażyć również w obydwa wymienione rozwiązania.

W ubiegłym roku gama pras stałokomorowych NH powiększyła się o model Roll-Bar 125 dostępny w dwóch wersjach: z rotorem podającym i rotorem z 15 nożami. Maszyna formuje bele o średnicy 1,25 m. Prasa jest obsługiwana z poziomu kabiny za pomocą terminala, który informuje użytkownika o wypełnieniu komory prasy, łącznej liczbie bel, liczbie bel uformowanych na danym polu, owiniętych sznurkiem lub siatką.